Personalizarea tratamentelor, esenţială

În ultima perioadă se vorbeşte tot mai des despre personalizarea tratamentelor, întrucât fiecare pacient are boala lui. Cercetarea, în acest sens, realizează paşi importanţi, demonstrând eficienţa tratamentelor în acest mod. A opta ediţie a Simpozionului „Academician Nicolae Cajal” s-a bucurat de prezenţa unor importante personalităţi din străinătate, între acestea fiind şi prof. dr. Dan Duda, de la Harvard Medical School din Boston, care colaborează de mai mulţi ani cu Platforma ştiinţifică a Institutului Clinic Fundeni, condusă de prof. dr. Irinel Popescu. „Am început colaborarea cu Institutul Clinic Fundeni în urmă cu trei ani. În urma unor discuţii cu prof. dr. Irinel Popescu, am decis să demarăm acest proiect comun, care va conecta laboratorul de la Fundeni cu câteva laboratoare din străinătate, cel din Boston, unde activez eu, dar şi cu altele. Propriu-zis, acest efort comun înseamnă în primul rând antrenarea tinerilor cercetători în tehnicile pe care le pot aplica acum, cu infrastructura care s-a dezvoltat extraordinar în ultimii ani”, a declarat prof. dr. Dan Duda, care a menţionat că este nevoie de foarte mulţi bani şi de o instruire specifică pentru studiile transnaţionale pe care prof. dr. Irinel Popescu şi echipa sa doresc să le desfăşoare. În ceea ce priveşte noile terapii, el s-a referit la cea personalizată. „Încercăm să găsim terapiile specifice pentru fiecare pacient. Studiile genetice din ultima vreme au arătat foarte clar că, practic, fiecare pacient are boala lui, care trebuie caracterizată atât la nivel genetic, cât şi la nivel de organ şi tratată cu un tratament specific, ceea ce e o nouă viziune asupra tratamentului cancerului. E ceva de ultimă oră şi în SUA, a pătruns şi în România această idee şi este una din direcţiile de cercetare clare, care cotează şi România pe plan internaţional la un nivel competitiv, datorită Băncii de ţesuturi pe care prof. dr. Irinel Popescu a reuşit s-o realizeze de-a lungul anilor. Există bazele, cred eu, în România pentru un astfel de tip de studiu integrat, care va conduce în viitor la tratamentul personalizat”, a explicat prof. dr. Dan Duda.

Faptul că a apărut criza mondială, care pune şi mai multă presiune pe sistemul medical, face ca bolnavii să fie trataţi în mod ţintit pentru fiecare boală, nu empiric, bazat pe date clinice, ceea ce în viitor va reduce costurile, a opinat dr. Dan Duda. El a făcut referire la proiectele care se desfăşoară cu laboratorul prof. dr. Irinel Popescu, şi anume, cel în domeniul cancerului de pancreas, în colaborare cu o unitate de cercetare din Japonia, printr-un grant care s-a obţinut în România şi cel din domeniul colangio-carcinomului, o tumoră malignă (cancer) a ficatului. „Cancerul de ficat este o boală foarte dificil de tratat când ajunge în faze avansate şi liniile de cercetare sunt destul de clare. Din păcate, în ultimii doi ani, marea majoritate a cercetărilor au eşuat, ceea ce pune o presiune pe o viziune mai integrată a bolii, a organelor, nu numai ţintirea unor celule sau rezecarea unor părţi de tumoră, o viziune mai integrată a bolii pe care încercăm să o punem în aplicare cu prof. Zhu, care este directorul programului de cercetare din departamentul nostru. Personalizarea tratamentului va aduce un beneficiu substanţial”, a evidenţiat prof. dr. Dan Duda.