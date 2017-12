Personalul medical, instruit să prevină boala

Ministrul Sănătăţii va participa, joi, la reuniunea extraordinară a miniştrilor de resort din statele membre UE, în care se va evalua ameninţarea reprezentată de gripa porcină. Dr. Alexandru Rafila, directorul general în Ministerul Sănătăţii, a precizat că, în contextul extinderii cu repeziciune a numărului de îmbolnăviri, trebuie totuşi avut în vedere faptul că nu orice infecţie respiratorie sau gripă înseamnă obligatoriu infecţia cu virusul gripei porcine. “Medicii de familie, dar şi cei din unităţile sanitare vor primi definiţa de caz pentru gripa porcină la om, iar aceasta va trebui coroborată cu o călătorie în zonele afectate sau cu apariţia bolii la o persoană care a venit în contact cu cineva care a fost în respectivele zone şi la care a fost confirmată boala”, a spus medicul Rafila. El a precizat că primele persoane suspecte a avea acest virus sînt cele care au revenit cu cel mult o săptămînă în urmă din zonele unde au fost confirmate cazuri de gripă porcină şi care prezintă simptome specifice gripei. În România, supravegherea apariţiei posibilelor cazuri de gripă porcină este realizabilă întrucît sistemul santinelă de supraveghere a gripei umane sezoniere este încă activ, ceea ce înseamnă că structurile există. În următoarele zile vor fi instruiţi medicii de familile şi cei din spitale cu privire la diagnosticul de gripă porcină umană şi modul de abordare al fiecărui caz. Orice persoană la care există suspiciune de gripă va fi internată şi izolată în saloane speciale, iar probele vor fi trimise la Centrul Naţional de Referinţă pentru Gripă din Institutul Cantacuzino. “Laboratorul de la Institutul Cantacuzino va stabili dacă este vorba de gripă umană sau dacă este un virsus A suspect, dar nu poate confirma gripa porcină, pentru că un singur laborator din lume, cel de la US Centers of Disease Control and Prevention (CDC Atlanta) poate confirma infecţia (A H1N1- este virusul responsabil de gripa porcină). Acum, CDC prepară reactivi care vor fi trimişi şi altor laboratoare pentru confirmarea diagnosticului de gripă porcină”, a explicat Alexandru Rafila. Medicul a arătat că majoritatea pandemiilor de gripă au fost generate de infecţia porcină. “Porcul este singurul animal care face infecţie cu virus propriu porcin, cu virus uman şi cu virus aviar. În general, gripa se transmite doar între specii de acelaşi fel, adică de la porc la porc, de la păsări la păsări şi de la om la om. Dar, din păcate, există posibilitatea unor recombinări genetice accidentale şi atunci gripa poate fi transmisă de la păsări la om sau de la porc la om ca în acest caz”, a adăugat medicul.