Personalul Sanatoriului Techirghiol trebuie să-și schimbe atitudinea!

02:33:55 / 11 Decembrie 2014

Cine a organizat protestele "spontane"

Stan Mihaela - Sef Cantina are toata gestiunea din cantina, vinde materiale de curatenie si produse alimentare in Eforie la pensiunea fostului sofer al sanatoriului Gabi. Buda Daniel - Sef Depozit neoficial, cumnatul fostului manager Rusu Vasilica, pe langa hotiile facute cu asistenta de diete Lenuta Cojanu, a facut disparuta o mare parte din casarea institutiei. Geampalia Chivuta alias Vuta, se ocupa cu gramajul portiilor date pacientilor pe langa manevrele facute cu sefa cantinei ea este maestra in a diminua portiile pacientilor. Margineanu Claudia, ospatar si intermediar in tranzactiile facute cu produse de curatenie intre sefa cantinei si Terasa Carmen din Eforie. Mitrica Tanta si sotul - acum o luna de zile au fost surprinsi si sanctionati (nu au fost dati afara) furand din cantina sanatoriului. Bobocel Tina - sotia soferului institutiei angajata in cantina, se ocupau cu transportul alimentelor furate cu masina institutiei si personala. Cadar Tuncei - Lider sindicat personal administrativ si angajat ca si fochist la centrala termica, vinde combustibil de la centrala. Dragomir Laurentiu - fochist, are acasa centrala termica pe combustibil folosit de la sanatoriu. Morea Catalin -fochist, sustrage combustibil pentru a-i da pe jocuri de noroc. Toti acesti 3 fochisti lucreaza la sanatoriul de copii si diminueaza caldura copiilor care si asa sunt cum sunt. Namolarii - care vand namolul extras. Zisu Lacramioara - Sefa Pav. A si B, sustrage prin diferite subordonate materiale de curatenie si "are o relatie foarte buna cu cei care spala rufele murdare in unitate". Gabriela Stanca- gestionar in baza de tratament, este verisoara Directorului Medical, dr. Ionescu Elena. Toti cei numiti mai sus au fost coordonati direct sau indirect (prin SMS) de catre doamna Oprea Carmen dir. de ingrijiri madicale care nu a reusit sa-i intre in gratie lui Georgescu asa cum i-a INTRAT fostului manager Rusu Vasilica, fost director demis pentru management defectuos.