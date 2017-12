Personalul TESA din unităţile sanitare şi balneare ameninţă cu greva

Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Administrativ din Unităţile Sanitare şi Balneare din România ameninţă cu acţiuni de protest în cazul în care nu sînt eliminate inechităţile salariale dintre categoria din care face parte şi personalul medical. De exemplu, un economist, jurist, analist programator, inginer I, cu studii superioare, are un salariu maxim de 767 de lei, în comparaţie cu un asistent medical cu studii medii care are un salariu maxim de 1.014 de lei. În acelaşi sens, un contabil, referent, tehnician IA cu studii postliceale are un salariu maxim de 662 de lei, iar un asistent medical cu studii postliceale are un salariu maxim de 1.002 de lei. Diferenţele salariale dintre personalul medical cu studii medii şi personalul de întreţinere sînt şi mai mari, depăşind de cele mai multe ori 100%. Totodată, sindicaliştii susţin că protocolul şi acordul, semnate de către ministrul Eugen Nicolăescu şi reprezentanţii Federaţiei TESA, sînt tratate ca documente cu caracter „formal”, deoarece Ministerul Sănătăţii Publice urmăreşte doar suspendarea acţiunilor de protest şi nu rezolvarea revendicărilor Federaţiei. Conducerea Federaţiei TESA din Unităţile Sanitare şi Balneare din România va convoca Biroul Executiv al organizaţiei pentru stabilirea calendarului declanşării acţiunilor de protest, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în condiţiile în care modificarea OUG 115/2004 nu va cuprinde şi înlăturarea inechităţilor salariale, prin creşterea salariilor personalului TESA. Nu doar personalul TESA ameninţă cu greva, ci şi membrii Sindicatului SANITAS care sînt nemulţumiţi de salariile pe care le consideră prea mici. Aceştia susţin că dacă reglementările promise de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, nu vor fi aprobate de Guvern, vor intra în grevă generală.