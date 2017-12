Perspectivele summit-ului NATO din 2012

Liderii NATO vor anunţa la summit-ul din mai 2012 din Chicago că sistemul de apărare antirachetă din Europa al Alianţei atinge o capacitate operaţională interimară, a anunţat secretarul general. ”Polonia, România şi Turcia au decis deja să găzduiască elemente-cheie ale sistemului. Iar obiectivul meu pentru Chicago este să declarăm o capacitate operaţională interimară pentru sistemul de apărare antirachetă NATO. Atunci vom putea primi avertismente precoce în cazul unor rachete lansate spre noi”, a spus Anders Fogh Rasmussen. El a reiterat că NATO doreşte să coopereze cu Rusia pentru construirea a două sisteme de apărare antirachetă, cu acelaşi obiectiv. ”Cooperarea pe apărarea antirachetă are sens militar, pentru că ne-ar face ambele sisteme mai eficiente. Şi are sens politic, pentru că ar demonstra că apărarea noastră antirachetă nu este îndreptată împotriva Rusiei”, a subliniat Rasmussen.

Statele NATO nu trebuie să facă reduceri radicale în bugetele apărării, pentru că securitatea nu este o opţiune, nici în vremuri de austeritate, a declarat secretarul general. ”Nu sunt naiv. Ştiu că în vremuri de austeritate nu putem cheltui mult. Dar nici nu putem cheltui mai puţin. Deci răspunsul este să cheltuim mai inteligent. Trebuie să prioritizăm. Trebuie să ne specializăm şi să căutăm soluţii multinaţionale. A lucra împreună, iată ce numesc eu o apărare inteligentă”, a declarat Rasmussen. ”Apărarea inteligentă este una dintre principalele teme de pe agenda summit-ului NATO ce va avea loc la Chicago”, a precizat el.