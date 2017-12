Pescador turcesc reţinut cu focuri de armă

Pescadorul turcesc „Uygungor” a intrat în vizorul poliţiştilor de frontieră constănţeni, vinerea trecută, cînd a fost reperat de radare în apele teritoriale româneşti, la 65 de mile de de Portul Midia. Comandantul navei MAI 1104 a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa, scms. Codin Avram, spune că pescadorul se deplasa fără lumini de navigaţie iar cînd s-a încercat comunicarea prin radio cu echipajul, turcii au invocat faptul că nu cunosc limba engleză. Poliţiştii constănţeni au apelat, prin staţia radio, la traducători intermediari de pe o navă comercială, care le-au transmis braconierilor, în limba lor, că trebuie să însoţească nava de patrulare în port pentru verificări. Pentru că au încercat să scape navigînd în zig-zag, poliţiştii au fost nevoiţi să tragă două serii de cîte şase focuri de avertisment în aer, cu un pistol-mitralieră de calibru 7,62 mm. Turcii au aprins la pupa navei nişte lădiţe şi şomoioage cu intenţia de a simula probleme la motoare dar şalupa poliţiei de frontieră s-a apropiat şi, cu ajutorul tunurilor de apă, au stins focul. Scms. Avram a adăugat că, sîmbătă dimineţa, în jurul orei 07.30, pescarii turci, profitînd de ceaţa deasă, au încercat din nou să piardă direcţia stabilită de autorităţi dar au revenit la traseul corect după ce poliţiştii de pe MAI 1104 au executat un nou foc de avertisment printr-o serie scurtă de cinci cartuşe de manevră, de data aceasta cu o mitralieră calibrul 14,5 mm. Apoi, în zonă a fost trimisă o a doua navă a Poliţiei de Frontieră, care a remorcat pescadorul pînă în Dana 0 a Portului Constanţa. Referitor la ambarcaţiunea folosită de braconieri, şeful IJPF Constanţa, cms şef Adi Tobă, a declarat: “Deşi pare destul de vechi, pescadorul are motoare de ultimă generaţie, are GPS, sonar. Are trei motoare Rolls Royce, de 550 CP fiecare, echivalente ca putere cu Rothman-urile cu motoare Volvo Penta ale poliţiştilor de frontieră constănţeni.” Acesta a declarat că membrii echipajului sînt oameni simpli în Turcia, iar în spatele lor se află oameni bogaţi care au numeroase vase de pescuit. “Pentru a înţelege profitul acestor braconieri, precizăm că un kg de calcan ajunge la 40 euro în Istanbul, iar capacitatea pescadorului capturat este de 7-8 tone. În zona litoralului românesc, braconierii turci îşi încearcă norocul la pescuit de calcan şi rechin”, a adăugat cms. şef Tobă. La bordul pescadorului nu s-a găsit peşte ci doar trei traule de pescuit şi cîteva plase interzise de lege din cauza ochiurilor mici care afectează puietul piscicol. Peştele braconat şi alte plase fuseseră aruncate în mare în timpul celor două ore în care turcii au încercat să scape de poliţiştii de frontieră constănţeni. Poliţiştii spun că vasul turcesc nu se află la prima încercare de braconat în Marea Neagră. În urmă cu doi ani, în magaziile vasului s-a descoperit peste o tonă de calcan şi rechin, însă echipajul a primit la acea dată doar amenzi. Şi acum poliţiştii de frontieră se aşteaptă ca marinarii turci să aibă aceeaşi soartă ca şi în 2007, mai ales că la bord nu s-a găsit peşte. Această situaţie s-ar putea schimba numai dacă magistraţii vor ţine cont de efectul dezastruos al acestor raiduri ale braconierilor, în urma cărora mii de peşti mor în plasele lor.