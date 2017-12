Pescarii pot cere finanţări pentru proiecte de investiţii în acvacultură

Din această săptămînă, pescarii pot depune cereri de finanţare pentru proiectele de investiţii, precum procesarea şi comercializarea peştelui, dar şi pentru cumpărarea de ambarcaţiuni. Aceste măsuri sînt cuprinse în cadrul unei sesiuni a Programului Operaţional pentru Pescuit, astfel că depunerea proiectelor se poate face la sediile regionale ale Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură (ANPA). “Sesiunea va fi deschisă permanent. Nu există un termen limită de depunere a cererilor de finanţare. Cum pînă în prezent nu a fost absorbit niciun ban dedicat acestui sector, pentru acest an, am avea valoarea pe trei ani, respectiv sumele care trebuiau date în 2007, 2008 şi 2009. Plăţile din partea UE se vor face la finele acestui an, pentru că întîi facem noi cheltuiala şi apoi ei ne dau banii”, a declarat preşedintele ANPA, Valentin Buksz. Pescuitul este singurul sector în care România nu a absorbit pînă în prezent niciun ban din fondurile de 230,7 milioane de euro disponibile pentru perioada 2007-2013, prin Programul Operaţional pentru Pescuit (POP), gestionat de ANPA. Acestor sume li se adaugă o cofinanţare de la bugetul de stat de 77 milioane de euro. Aprobat la sfîrşitul anului 2007, programul finanţează acţiuni precum modernizarea flotei de pescuit, a porturilor şi punctelor de debarcare, investiţiile în acvacultură, în procesarea şi vînzarea peştelui, dar vizează şi acordarea de compensaţii pentru încetarea activităţii de pescuit şi măsuri de dezvoltare durabilă a sectorului. Practic, este sprijinit şi pescuitul costier la scară mică, prin acordarea de sprijin financiar de maxim 50.000 de euro pentru achiziţionarea prima oară a unei nave mai mici de 24 metri sau organizarea de cursuri de perfecţionare.