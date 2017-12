„Pescăruşul” lui Cehov ajunge, în premieră, la malul mării

Cea mai nouă producţie a Teatrului de Stat Constanţa, „Pescăruşul”, de Anton Pavlovici Cehov, a cărei semnătură regizorală îi aparţine maestrului Ioan Cărmăzan, va avea premiera în această seară, de la ora 19.00, la sala instituţiei teatrale. Spectacolul se va juca şi mîine seară, de la aceeaşi oră, la acest eveniment de excepţie pentru viaţa teatrală constănţeană fiind aşteptaţi toţi cei care mai cred în vechile valori ale teatrului. În distribuţia spectacolului se regăsesc: Dana Dumitrescu – Irina Nikolaevna Treplev, Bogdan Bucătaru - Konstantin Gavrilovici Treplev, Mihai Sorin Vasilescu – Piotr Nikolaevici Sorin, Eugen Mazilu – Ilia Afanazievici Samraev, Maria Lupu – Polina Andreevna, Laura Iordan - Masa, Adrian Dumitrescu – Boris Alexeevici Trigorin, Lucian Iancu – Evgheni Dorn Sergheevici, Cosmin Mihale - Semion Semionovici Medvedenko şi Roman Florentin - Iakov, alături de doi tineri interpreţi, Tamara Roman şi Adrian Drăgănescu, aleşi special pentru rolurile Nina Mihailovna Zarecinaia şi, respectiv, Konstantin Gavrilovici Treplev (rol pe care îl „împarte” cu Bogdan Bucătaru).

Regizor, scenarist, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor, Ioan Cărmăzan a realizat peste 80 de filme de scurt şi lungmetraj, precum şi filme documentare. Autorul a şapte cărţi, profesor la Universitatea „Hyperion”, clasa regie de film şi la Universitatea Media, Ioan Cărmăzan a mărturisit, zilele trecute, în cadrul unei conferinţe de presă care a prefaţat premiera, că spectacolul „Pescăruşul” este şi o premieră personală. „Pot spune că Pescăruşul este o premieră personală, este al doilea spectacol de teatru pe care îl montez – primul a fost Romeo şi Julieta, cu care am debutat în regie de teatru anul trecut, la 60 de ani. Sînt fericit că am reuşit să îl fac aici, la Constanţa, unde am reuşit să îmi împlinesc un vis mai vechi”, a declarat regizorul.

„Pescăruşul”, text devenit clasic în timp, se concentrează asupra a două problematici esenţiale: cea artistică şi cea a iubirii neîmpărtăşite. Aşa cum spune regizorul, spectacolul are o viziune uşor suprarealistă, mergîndu-se chiar pînă în zona abstractizării, iar jocul fiind mai frust. Costumele spectacolului sînt realizate de Carmen Puşcariu, decorurile poartă semnătura lui Grigore Puşcariu, iar asistent de regie este Dana Dumitrescu.