Filmul „Pescuit sportiv\", de Adrian Sitaru, a primit premiul secţiunii New Voices/ New Visions la Festivalul Internaţional de la Palm Springs (SUA), care a avut loc între 6 şi 19 ianuarie. Secţiunea New Voices/New Visions a festivalului american este o categorie rezervată regizorilor care sînt la primul sau la al doilea film. Filmul lui Sitaru, care va avea premiera românească pe 13 februarie, a concurat alături de producţii din ţări precum Iran, Suedia, Statele Unite şi Italia. Juriul categoriei este format din reprezentanţi ai unor case de distribuţie.

Lungmetrajul de debut al lui Sitaru a fost prezentat în premieră în Statele Unite, la Palm Springs, după ce a fost proiectat în premieră pe continentul nord-american la Festivalul de Film de la Toronto (4 - 13 septembrie). „Pescuit sportiv\", o poveste despre manipulare, minciună, neîncredere şi compromisuri, a reuşit să impresioneze prin tema abordată şi prin distribuţia din care fac parte Maria Dinulescu, Ioana Flora şi Adrian Titieni. Lungmetrajul a primit două distincţii la Festivalul de Film de la Salonic (14 - 23 noiembrie), premiul juriului şi premiul pentru cea mai bună actriţă, acordat ex-aequo Ioanei Flora şi Mariei Dinulescu. De asemenea, filmul a mai obţinut Premiul Juriului la cea de-a doua ediţie a Festivalului de Film Estoril (14 - 22 noiembrie).

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de la Palm Springs a prezentat 210 filme din 73 de ţări, printre care şi o proiecţie specială a peliculei lui Nae Caranfil, „Restul e tăcere\", în secţiunea Awards Buzz, care a inclus 50 dintre propunerile pentru Oscarul pentru film într-o limbă străină. Printre distincţiile acordate în cadrul festivalului de la Palm Springs s-au numărat cea pentru cel mai bun documentar, acordată peliculei „The Modernism of Julius Shulman\", de Eric Bricker (Statele Unite) şi FIPRESCI pentru cel mai bun film într-o limbă străină, care a revenit lui Götz Spielmann, pentru „Revanche\". Premiul Bridging the Borders a revenit documentarului animat „Vals cu Bashir\", semnat de Ari Folman.