Juriul Festivalului de Film de la Mons - Belgia (din care a făcut parte şi Anamaria Marinca) a acordat, vineri seară, la Teatrul Regal, premiile ediţiei a 25-a. Creat în 1984, de Domnul Elio Di Rupo, primar al oraşului Mons, om politic preocupat constant de promovarea culturii audiovizuale şi susţinut organizatoric şi artistic de criticul de film André Ceuterick, Festivalul Filmului de Dragoste de la Mons este un bun partener al cinematografiei noastre. O dovedesc prezenţele repetate în program, dar să nu uităm că, de ani buni, cineaştii şi filmele din România reprezintă oriunde în lume o carte de vizită mai mult decît onorantă. La orice festival, şi iată că acum şi la Mons, palmaresul nu poate ocoli cinematografia românească.

Premiul pentru scenariu, unul dintre cele mai prestigioase, al treilea pe lista palmaresului, a fost atribuit filmului „Pescuit sportiv\" de Adrian Sitaru, prezent la festivitate. Intrat în competiţie cu titlul „Picnic\", filmul a propus o poveste interesantă, percutantă în analiza raporturilor interumane din lumea de azi. O zi la pescuit în care un bărbat, profesor de matematică (Mihai), încearcă să-şi convingă iubita (căsătorită) să rupă vechea legătură şi să se consacre noii ei relaţii. Cum Mihaela (Iubi), interpretată de Ioana Flora, nu are destul curaj, scenaristul Adrian Sitaru introduce un al treilea personaj, Ana-Violeta (Maria Dinulescu), o prostituată. Aceasta pare a simula că a fost lovită de maşina celor doi parcă anume spre a-i însoţi pe malul lacului şi a-i provoca, a-i obliga să-şi privească mai în adînc existenţa. Un personaj întrucîtva simbolic. Povestea a plăcut, dovadă că a şi fost premiată, apreciindu-se astfel şi tenta experimentală a mizanscenei.

Marele Premiu a revenit filmului „Laila\'s Birthday\", coproducţie semnată de palestinianul Rashid Masharawi, considerat primul cineast palestinian, autodidact născut la Ramallah. Comedia sa are mult umor, presărat în situaţii dintre cele mai dramatice, pornind de la evenimentele prilejuite de ziua de naştere a Lailei, fiica unui magistrat ajuns şofer de taxi. Filmului i s-a atribuit şi Premiul juriului CICAE. Premiul juriului a fost acordat unei producţii S.U.A., „Gardens of the Nights\" de Damian Harris, fiului cunoscutului actor britanic Richard Harris. Este povestea a doi copii de opt ani, o fetiţă şi un băieţel, Leslie şi Donnie, răpiţi de doi bărbaţi şi supuşi unor abuzuri sexuale pînă la vîrsta de 17 ani, cînd sînt aruncaţi în stradă. De menţionat că filmului „Gardens of the Nights\" i s-a acordat şi Premiul juriului feminin, din care a făcut parte şi Laura Vasiliu.

Revenind la Adrian Sitaru, trebuie să menţionăm că filmul său a fost realizat cu mijloace materiale modeste, ceea ce îi sporeşte meritele. După un scurt metraj al cărui proiect a fost cîştigat la un concurs al CNC-ului, tînărul regizor va începe filmările la noul său lungmetraj, „Din dragoste, cu cele mai bune intenţii\", al cărui titlu îl recomandă, deja, pentru o viitoare selecţie la Mons, şi nu numai.