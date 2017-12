Pesediștii se dezbină... din cauza lui Dragnea!

08:25:28 / 20 Noiembrie 2017

DEMISIA LUI MOISA partea II

Suntem de acord cu dl Moisa ca exista un deficit gigantic de competenta in administratie . Este normal , atata timp cat o mare parte din cei ce sunt platiti in acest domeniu , fac parte din clientela profitoare a partidelor si nu sunt numiti pe baza calitatilor profesionale . Este reala si corecta afirmatia ca electoratul PSD este vulnerabil la coruptie si ca omului " simplu "ii este frica sa refuze sistemul bazat pe spaga si interventii , sistem fara de care nu si-ar putea rezolva problemele si necazurile , si teama de reactia ostila a organelor de putere locala .Cu evidenta tristete , Moisa declara ca a ajuns la un bizar sentiment de inutilitate , si se intreaba la ce foloseste sa acumulezi reputatie politica daca din spate nu vine nimic , adica o administratie , o tara functionala . Era mai nimerit ca dl Moisa sa regrete ca din spatele sau nu vin milioanele de romani care au parasit tara datorita PSD si a celorlalte partide care nu se deosebesc cu nimc de acesta . Grijuliu sa nu starneasca o furtuna prea mare criticand electoratul PSD care l-a ales si pe el , Moisa isi afirma respectul fata de el si foloseste acest prilej pentru a declara ca una din cauzele care l-au determinat sa intre in PSD a fost si faptul ca " lumea de pe partea dreapta a spatiului romanesc " si-a manifestat dispretul si chiar ura fata de votantii PSD in loc sa-i trateze cu ingaduinta si sa incerce sa-i atraga cu argumente convingatoare , nu cu insulte , ca electoratul PSD este unul fragil social , un bazin conservator si ca nu trebuie umilit , ci castigat si convins . Ca toti marii neintelesi in politica , Moisa declara in final ca nu va intra in niciun partid sau organizatie , dar nu exclude posibilitatea ca sa fie de folos Romaniei ca " transformator " in politica romaneasca ( ca premier , evident ) . Declaratiile de mai sus nu sunt lipsite de importanta , se pot trage niste invataminte , dar pe plan politic intern nu sunt de folos , cel putin in viitorul apropiat . Sa remarcam faptul ca ori de cate ori se iveste o problema dificila pentru PSD si politica acestui partid , apare instantaneu Olguta care ne vorbeste iar de cresterea salariilor si pensiilor , administrand doza de drog fara de care PSD nu s-ar putea mentine la putere . Se pune o intrebare fireasca . Daca dl Moisa ar fi fost numit premier in locul lui Grindeanu , ar fi refuzat , motivand refuzul cu argumentele prezentate acum in demisie ? Oricum , este un inceput dar ne indoim ca va fi urmat de o avalansa de actiuni de acest gen , din partea celor care traiesc bine in functiile pe care le au , asa cum traiesc capusele in oile lui Daia ,