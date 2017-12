Pesedistul Pleșoianu îi ia fața lui Dragnea. Vrea să devină președintele țării!

22:49:05 / 23 Iulie 2017

Hmm ...

Cand se vrea pierderea unui ratat ca asta , Plesoianu , i se iau mintile , adica , capacitatea de a se privi in oglinda , dar nu narcisist , ca in acest caz patologic . Omul va fi lasat sa delireze o vreme , apoi , plictisiti de tantalau , cineva o sa-i de in cap , ca sa-si inghita limba ... Oricum , desi tanar , tipul este defect mai ceva decat batranul Iliescu , cel cu ambele picioare in rahat ...