Peste 100 de persoane, la turul „Mausolee pe bicicletă”

Peste 100 de persoane, de diferite vârste, au participat sâmbătă la turul ''Mausolee pe bicicletă", parcurgând o distanță de 120 km cu opriri la monumentele de la Mărășești, Mărăști și Soveja.

''Bucuria de a se afla pe un traseu ce a străbătut o zonă mirifică a Vrancei, utilitatea obținerii de informații referitoare la eroismul vrâncenilor, posibilitatea de a vedea lucrări de arhitectură monumentale deosebite, precum și afirmarea spiritului de solidaritate pentru un scop cultural național prin donații (...) în contul campaniei 'Brâncuși al meu' — acestea cred că au fost principalele câștiguri ale celor prezenți", a declarat pentru Agerpres Traian Negulescu, directorul Direcției pentru Cultură Vrancea, instituție care a inițiat proiectul, în parteneriat cu Asociația Velopower.

Participanții la eveniment au fost întâmpinați de localnici cu plăcinte și sucuri naturale.

La turul ciclist a participat și Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii.

''Am vrut să fiu implicat în mod nemijlocit într-o activitate deosebită în contextul marcării în această perioadă a Zilelor Europene ale Patrimoniului, care prilejuiesc la finalul acestei săptămâni în județul Vrancea, sub egida Consiliului Județean și Direcției Județene pentru Cultură, în afara acestui tur ciclist, și alte 16 evenimente sub genericul 'Rolul determinant al comunităților locale în activitatea de definire și protejare a patrimoniului cultural' ", a spus Oprean.

Programul ''Zilelor Europene ale Patrimoniului în județul Vrancea", manifestare ajunsă la a XXIV-a ediție, cuprinde și o expoziție foto-documentară "Monumente Istorice din Municipiul Focșani — creații culturale de arhitectură, lăcașuri de cult și zone memoriale".

"Expoziția se dorește, concomitent cu prezentarea unor creații culturale valoroase, și o punere în temă actualizată, prezentată publicului într-o manieră modernă, privind eroicele lupte purtate de armata română în Primul Război Mondial, în vara anului 1917, în zona județului Vrancea, evenimente dramatice ce au deschis drumul spre realizarea statului român unitar la 1 Decembrie 1918", a precizat Traian Negulescu, directorul Direcției pentru Cultură a județului Vrancea.

Tot cu această ocazie, s-a deschis la Biblioteca Județeană Vrancea o expoziție de carte veche.

Printre cele peste o sută de exemplare prezentate publicului, multe în premieră, se află trei volume clasate în categoria Fond al patrimoniului cultural național mobil — ''Carte folositoare de suflet, despărțită în trei părți'', tipărită de Mitropolia Iași în anul 1819; ''Istoria Noului Testament (tomul al doilea) spre întrebuințarea româneștii tinerimi", scoasă de sub tipar tot de Mitropolia Iași în 1824, și ''Ceaslov''-ul apărut la Mitropolia Moldovei în anul 1846.

Tot la finalul acestei săptămâni, Galeriile Centrului Cultural Vrancea găzduiesc o expoziție de artă populară, fiind prezentate obiecte realizate de elevi îndrumați de meșteri populari de renume.

Alte evenimente organizate în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului în județul Vrancea sunt programate sâmbătă și duminică la Casa de Cultură ''Tudor Vornicu" din Adjud — simpozionul ''Istorie și cultură în orașul de la confluența Trotușului cu Siretul", Liceul Tehnologic ''Eremia Grigorescu" din Mărășești — ce va găzdui lucrările Seminarului ''Vrancea, tărâm al jertfei'', dar și la Colegiul Tehnic ''Gheorghe Asachi" din Focșani, unde se va discuta despre ''Tineri și lecția moștenirii culturale''.

Primăria comunei Bordești va deschide, în premieră, o expoziție de fotografie, pe simeze aflându-se valori culturale vrâncene surprinse de pasionați ai imaginii din județ.

Căminul Cultural din Nănești propune dezbaterea ''Comunitatea rurală din Vrancea în Comunitatea europeană'', iar Mănăstirea Brazi din orașul Panciu va găzdui Concursul interjudețean cu tema ''Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie'', ce a viețuit în lăcașul de cult vrâncean, manifestare ajunsă la a VIII-a ediție.