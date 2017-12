Peste 100 de piloți și parașutiști de elită, la BIAS 2014

Ce-a de-a șasea ediție a celui mai impresionat spectacol aviatic din România - BIAS- reunește în acest an 100 de aeronave civile și militare în evoluții aeriene și expuse publicului, dar și peste 100 de piloți și parașutiști de elită. La spectacolul aerian evoluează: Baltic Bees, formația letonă cu un stil de pilotaj unic în lume, executând manevre artistice de maximă dificultate, Jurgis Kayris, campion mondial la acrobație aeriană, Flying Bulls, artiști ai zborului acrobatic, dar și Luca Bertossio, campion mondial la acrobație cu planorul. Pe parcursul evenimentului evoluează, de asemenea, numele consacrate din elita acrobației aeriene a României: Aeroclubul României, Iacării Acrobați, TAROM, Hawks of România, Vulturii Tricolori, The Pelicans, White Wings, alături de parașutiștii formației Blue Wings. La spectacolul aerian participă și aeronave aparținând structurilor de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. La BIAS 2014 participă profesioniștii din elita Forțelor Aeriene Române, la manșa aeronavelor MIG 21 Lancer, IAR 99 Șoim, IAR 316, IAK 52, IAR 330 PUMA și C 130 Hercules. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, și exercițiile de poliție aeriană și de sprijin pentru desant aerian, executate de Forțele Aeriene. Intrarea publicului la BIAS 2014 este liberă. Accesul se face prin Romaero. Cel mai mare show aerian din România - Bucharest Internațional Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS) a început sâmbătă pe Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu și este organizat de Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO și Clubul Sportiv AIBO.