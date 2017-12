Peste 1.000 de şomeri constănţeni şi-au găsit de lucru luna trecută

Odată cu venirea sezonului estival, numărul locurilor de muncă puse la dispoziţie de angajatori este din ce în ce mai mare, atît în ţară, cît şi în străinătate. Evoluţia favorabilă de pe piaţa forţei de muncă se reflectă direct asupra ratei şomajului, pe parcursul lunilor de vară puţini fiind cei care mai primesc indemnizaţiile din partea statului. Cu toate că nu face parte dintr-o regiune care stă prea bine la capitolul şomaj, judeţul Constanţa reuşeşte să se menţină în fiecare an peste media înregistrată la nivel naţional. După o lună în care a înregistrat cea mai mică rată a şomajului din întreaga ţară, 2,5%, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa a raportat un nou prag istoric. "Pe parcursul lunii trecute am avut 6.558 de şomeri, în scădere faţă de cei 7.500 din luna mai. Asta înseamnă o rată a şomajului de 2,2%, faţă de media de 4% de la nivel întregii ţări. Din totalul şomerilor înregistraţi, 2.871 au fost indemnizaţi, iar 3.771 neindemnizaţi. Acest trend ascendent are la bază solicitările primite din sectorul turistic, cel al al construcţiilor şi industriei navale", a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu. Specialiştii în muncă apreciază că un rol important a fost deţinut de măsurile de reconversie profesională, bursele locurilor de muncă şi parteneriatele locale pe probleme de incluziune socială. "Chiar dacă munca sezonieră a reuşit să ne propulseze pe această poziţie, situaţia se va schimba la toamnă, cînd numărul şomerilor va creşte. În acest sens, considerăm că Parteneriatul Teritorial Local încheiat luna trecută, împreună cu Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Judeţeană de Pensii şi alte instituţii deconcentrate, ne va ajuta să identificăm mai uşor problemele de pe piaţa muncii", a încheiat Murineanu.