Peste 10.000 de persoane, la concertul lui Goran Bregovic de la Mamaia

Peste 10.000 de persoane au asistat, duminică seară, pe plaja Cazino din staţiunea Mamaia, la show-ul extraordinar susţinut de celebrul artist Goran Bregovic, alături de „Wedding and Funeral Orchestra”. Din rîndul spectatorilor au făcut parte şi oameni politici, preşedintele României, Traian Băsescu, alături de soţia sa, Maria şi de Elena, fiica cea mică a cuplului prezidenţial, ministrul Turismului, Elena Udrea şi preşedintele Senatului, Mircea Geoană. „Pe Bregovic l-am auzit, pentru prima dată, în America, are un amestec de cîntece de petrecere şi de durere. Este cel mai desăvîrşit artist balcanic, care a existat vreodată”, a precizat Mircea Geoană. La rîndul său, ministrul Turismului, Elena Udrea, a declarat: „Mă bucur că, într-o zi de mare sărbătoare, Goran Bregovic a ales să fie alături de noi. Unul dintre motivele pentru care am ales să îl invităm pe Bregovic să cînte pe litoral este că, pe lîngă faptul că îi iubim muzica, că reuşeşte să facă spectacole extraordinare şi să înflăcăreze publicul, foloseşte în melodiile sale motive din folclorul românesc, ceea ce îl apropie foarte mult de noi. Într-o perioadă în care trăim cu emoţie tradiţiile şi sărbătorile româneşti, ne bucurăm să avem ca oaspete un artist care ne cunoaşte folclorul şi îl foloseşte în muzica sa. Îmi place muzica lui Goran Bregovic, cred că este un concert care se potriveşte perfect astăzi (n.r. duminică, prima zi de Paşti) pe litoral şi sper ca toată lumea să fie încîntată, nu numai eu”.

Concertul lui Goran Bregovic la Mamaia a făcut parte din seria de evenimente organizate de Ministerul Turismului, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Primăria Mangalia şi Asociaţia Litoral, sub titulatura „Lumină la malul mării”, intrarea la eveniment fiind liberă.

Goran Bregovic: „Totdeauna am ştiut că muzica mea este acasă aici, în România”.

Show-ul susţinut de Bregovic, alături de „Wedding and Funeral Orchestra”, a extaziat audienţa numeroasă, artistul interpretînd atît melodiile care l-au făcut celebru, cît şi piese de pe ultimul său album, intitulat „Alkohol”. Timp de aproape două ore, pe plajă s-a dansat, s-a cîntat, ba mai mult, s-au „încins” şi cîteva hore. După o oră şi jumătate de spectacol incendiar, Bregovic şi-a luat „la revedere” de la publicul din Mamaia, dar a fost nevoit să revină pe scenă, audienţa aplaudînd frenetic şi strigîndu-i numele. Ultima piesă interpretată pe scena de la Mamaia a fost „Kalasnikov”, după care Bregovic s-a adresat mulţimii, afirmînd că şi-a epuizat repertoriul. Goran a mai spus că, după cum arată şi numele orchestrei sale, „Wedding and Funeral Orchestra”, el cîntă la nunţi şi înmormîntări şi a mai interpretat cîteva acorduri dintr-o melodie funerară. Bregovic a glumit apoi, spunînd că nu şi-ar dori să moară cineva, pentru că ia bani mulţi pentru a cînta la înmormîntări, iar pentru nunţi percepe jumătate din preţ. Artistul a mai spus că se simte foarte bine în România: „Paştele este o sărbătoare de familie şi sînt foarte mîndru că Ministerul Turismului mă consideră o parte din familie. Totdeauna am ştiut că muzica mea este acasă aici, în România. Şi în Serbia se sărbătoreşte Paştele în aceeaşi zi ca şi în România. Paşte fericit tuturor!”.

Duminică seară, la conferinţa de presă organizată înaintea concertului, Goran Bregovic a declarat că oraşul Constanţa este foarte cunoscut în Serbia, pentru că de aici se aducea petrolul în această ţară, în perioada embargoului. „Sînt pentru prima dată la Constanţa. În Serbia, Constanţa este faimoasă, pentru că de aici se aducea petrol în condiţii nu foarte legale”, a specificat artistul. Tot în cadrul conferinţei de presă care a prefaţat spectacolul, Goran mai spunea că s-ar bucura dacă preşedintele Traian Băsescu va fi prezent la concertul său de la Mamaia. „În România, ca peste tot în lume, cei din public au senzaţia că pot cînta mai bine decît cel care este pe scenă. Sper ca preşedintele să nu urce pe scenă şi să mă concureze”, afirma Bregovic.

Artistul a plecat din România şi cu o amintire: o traistă bucovineană din colecţia primăvară-vară 2009, pe care Elena Udrea i-a oferit-o la finalul conferinţei de presă.

Goran Bregovic s-a născut pe data de 22 martie 1950, la Sarajevo, în Bosnia, dintr-un tată croat şi o mamă de origine sîrbă. La vîrsta de 16 ani, artistul a pus bazele trupei de rock „White Button”, care avea să devină unul dintre cele mai populare grupuri din Europa de Est, la finele anilor \'70 şi începutul anilor \'80. Goran Bregovic a devenit cunoscut la nivel internaţional prin muzica pe care a compus-o pentru filmele lui Emir Kusturica: „Time of the Gypsies”, „Arizona Dream”, „Underground”. Creaţiile lui Bregovic sînt puternic influenţate de muzica tradiţională ţigănească, precum şi de muzica din Balcani. Totodată, artistul a reuşit să îmbine armonios muzica tradiţională populară, tangoul şi instrumentele de suflat. Compozitor şi chitarist de excepţie, Bregovic a scris şi piese pentru interpreţi renumiţi precum Iggy Pop, Ofra Haza şi Cesaria Evora.