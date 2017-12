Peste 10.400 de firme au intrat în insolvenţă

Bucureşti se menţine pe primul loc între judeţele cu cel mai mare număr de insolvenţe la jumătatea acestui an, cu 1.195 cazuri înregistrate, reprezentînd 11,45% din numărul total de firme în această situaţie, în timp ce pe locul doi se plasează Constanţa, iar pe trei, Bihor, arată un studiu al Coface România, care foloseşte date ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Astfel, în judeţul Constanţa erau înregistrate, la finalul lui iunie, 752 de cazuri de insolvenţă, reprezentînd 7,2% din numărul la nivel naţional, în timp ce insolvenţele din Bihor însumează 6,47% din cazurile din ţară, cu 675 firme. În continuare, pe locul patru se află judeţul Braşov, cu 618 cazuri (5,9%), urmat de Cluj - 511 cazuri (4,9%), Prahova (444 cazuri, reprezentînd 4,25%), Satu Mare (407 cazuri, 3,9%), Arad (401 cazuri, 3,81%), Galaţi (392 cazuri, 3,76%) şi Timiş (323 cazuri, 3,13%). Primele zece judeţe acumulează peste 50% din cazurile de insolvenţă înregistrate la nivel naţional. Comparativ cu sfîrşitul lui 2008, Bucureşti este singurul care şi-a păstrat poziţia în clasament. Din analiza companiei mai rezultă că, la jumătatea acestui an, 10.435 companii se aflau în diferite stadii ale procedurii de insolvenţă. Dintre acestea, 5.222 firme se aflau în procedură generală de insolvenţă, 2.353, în procedură simplificată, 2.851, în faliment şi 9, în reorganizare judiciară. Numărul total de insolvenţe include atît cazurile deschise în acest an, cît şi dosarele aflate în sold la 1 ianuarie 2009, provenind din anii anteriori şi nesoluţionate încă. Coface arată că numărul cazurilor de insolvenţă înregistrate în primele şase luni a crescut cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Majoritatea companiilor care au intrat în insolvenţă, adică 95%, sînt SRL-uri, urmate de SA-uri, care deţin o pondere de 3%, restul de 2% fiind reprezentat de celelalte forme de organizare. Reprezentanţii Coface arată că se observă o concentrare puternică a numărului de insolvenţe pe primele trei sectoare, comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata şi construcţii, acestea reprezentînd peste 50% din totalul numărului de falimente înregistrate în prima parte a anului 2009. „Acest lucru nu este surprinzător avînd în vedere că, pe lîngă scăderea vînzărilor produselor alimentare, băuturi şi tutun cu 3% şi a celor nealimentare cu 9,2%, asistăm şi la o modificare a obiceiurilor de cumpărare ale populaţiei (...). În continuare, comerţul prin hypermarketuri contribuie la cvasi dispariţia micilor comercianţi, numărul de clienţi încă dispuşi să achiziţioneze de la aceştia continuînd să scadă”, se arată în studiu.