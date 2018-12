Peste 1.200 de copii defavorizați au primit cadourile dorite!

• Darurile au fost împărțite în cadrul a șase evenimente speciale organizate în perioada 6-19 decembrie la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Pitești

Peste 1.200 de copii din centre sociale și de plasament aflate în comunități defavorizate din toate regiunile țării au primit cadourile pe care și le-au dorit de Crăciun, cu ajutorul voluntarilor caravanei „Scrisori pentru Moș Crăciun”, cel mai amplu program de voluntariat al Fundației Vodafone România, aflat anul acesta la cea de a noua ediție. Darurile au fost oferite copiilor în cadrul a șase evenimente speciale organizate la Timișoara, în 6 decembrie, Cluj-Napoca, în 10 decembrie, Iași, în 13 și 14 decembrie, Constanța, în 17 decembrie și Pitești, în 19 decembrie. În această ediție a programului s-au implicat peste 1.300 de voluntari.

Pentru a-i transmite ce își doresc, cei mici i-au scris Moșului, iar scrisorile lor au fost colectate de echipa caravanei, apoi scanate și încărcate într-o aplicație special creată pentru acest program, astfel încât să poată fi citite de voluntari. Caravana „Scrisori pentru Moș Crăciun” a parcurs aproape 4.000 de km în trei săptămâni pentru a strânge dorințele puse pe hârtie de toți copiii, trecând prin București și 19 județe ale țării - Alba, Argeș, Bistrița Năsăud, Buzău, Constanța, Cluj, Focșani, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui.

„Mi-am dorit un ghiozdan, minge și dulciuri. Nu am cerut mai mult, pentru că am crezut că mama dă bani ca să vină Mosul și la mine. Am primit un ghiozdan plin de rechizite și o minge. Vă multumesc“!“, scrie Ștefan, un băiețel în vârstă de 10 ani din județul Iași, în mesajul de mulțumire pentru Moș Crăciun

„I-am cerut Moșului un rummy, Monopoli, dulciuri Milka. Am primit multe lucruri în plus: pistol cu cinci gloanțe, jocul Afacere de succes, trotinetă, ghiozdan plin cu rechizite, haine foarte multe, ghete și dulciuri foarte multe. Cred că îngerul meu păzitor a spus Moșului să-mi aducă așa de multe lucruri”, este mesajul lui Ionuț, un alt băiețel, în vârstă de 11 ani, din Vaslui.

Cei peste 1.300 de voluntari ai programului au adunat mai mult de 5.400 de ore de voluntariat și au contribuit pentru cumpărarea cadourilor cu aproape 600.000 de lei. Odată cu edița 2018 a programului, caravana a ajuns la un total de aproape 18.000 de km parcurși, în total, de la lansarea lui.

Aflat la a noua ediție în 2018, programul național „Scrisori pentru Moș Crăciun” s-a extins de la an la an, prin parteneriate derulate până acum cu 141 de organizații neguvernamentale din toate regiunile țării, acoperind tot mai multe comunități defavorizate. Din 2010, anul în care a fost lansată, până acum, caravana „Scrisori pentru Moș Crăciun” a ajuns la 4.330 de copii din medii defavorizate din toată țara. Valoarea totală a donațiilor făcute în toți acești ani de voluntari pentru cadourile micuților se ridică la aproape 1,5 milioane de lei.