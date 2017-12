Peste 12,5 milioane de germani trăiesc sub pragul sărăciei

Sărăcia a crescut cu 15% în 2013, în Germania, afectând de-acum 12,5 milioane de persoane, un record după 1990, se arată într-un studiu publicat de federaţia de ajutor social Paritätischer Wohlfahrtsverband (PW). Cele mai expuse sunt mamele celibatare, peste 40% dintre ele plonjând în sărăcie, anunţă raportul. De asemenea, 13 dintre cele 16 landuri ale Germaniei au înregistrat o creştere a sărăciei, cele mai expuse fiind oraşele-stat Bremen şi Berlin, precum şi Mecklenburg - Pomerania Inferioară. ”Germania are, în mod evident, lacune tot mai mari în distribuirea bogăţiei”, potrivit PW, care subliniază că noul salariu minim brut de 8,5 euro pe oră intrat în vigoare la începutul lui 2015, în Germania, nu va contribui, totuşi, la modificarea acestor date.

În Germania, persoanele singure cu un venit sub 892 de euro pe lună sunt incluse în categoria ”săraci”. O familie cu doi copii poate fi inclusă în această categorie, dacă are un venit sub 1.872 de euro pe lună. În schimb, în Europa, modul de calcul al pragului de sărăcie variază de la o ţară la alta. Potrivit Observatorului Inegalităţilor, diferenţa de calcul este de la 1.260 de euro pe lună în Norvegia până la 180 de euro pe lună în România, unde 22,6% din populaţie trăieşte sub pragul sărăciei.