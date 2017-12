Peste 13.000 de tătici sunt în concediu pentru creşterea copilului

Peste 13.000 de tătici erau, în luna septembrie, în concediu pentru creştere copilului, majoritatea optând pentru un concediu de doi ani, a comunicat Agenţia Naţională pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială (ANPIS). ANPIS precizează că în luna septembrie erau în concediu pentru creşterea copilului 13.616 de tătici, cei mai mulţi optând pentru a doua variantă stabilită prin lege, respectiv pentru un concediu de 24 luni şi o indemnizaţie de 75% din media veniturilor realizate în ultimile 12 luni, nu mai puţin de 600 de lei, suma fiind plafonată la 1.200 lei/lunar. De asemenea, 1.114 dintre tătici au optat pentru un concediu de un an, 85 dintre aceştia beneficiind de valoarea maximă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv 3.400 de lei. Alţi 334 dintre tăticii care au ales să stea un an în concediu pentru creşterea copilului primesc indemnizaţia minimă, de 600 de lei. Pentru concediu de doi ani au optat 12.502 de tătici, dintre aceştia 9.556 având o indemnizaţie de 600 de lei. Părinţii au posibilitatea să opteze pentru un concediu de doi ani pentru creşterea copilului, dar cu o indemnizaţie maximă plafonată la 1.200 lei sau pentru un concediu de un an, cu o indemnizaţie maximă de 3.400 de lei şi cu o primă lunară de 500 de lei pentru întregul interval de până la 24 de luni. Ordonanţa mai stabileşte că acest cuantum al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suplimentează cu 600 de lei, începând cu cel de-al doilea copil, în cazul sarcinilor multiple, dar şi al naşterilor survenite în interiorul perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.