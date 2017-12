Peste 14.000 de cazuri de violenţă în şcoli

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei, peste 14.000 de cazuri de violenţă verbală şi fizică au fost întregistrate în unităţile de învăţământ în anul şcolar 2011-2012. Dintre cele 14.313 cazuri care au fost raportate Ministerului Educaţiei de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cele mai multe au fost cele catalogate drept „acte contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii” - 6.275 cazuri. Dintre acestea, 6.132 au fost cazuri de violenţă fizică uşoară, iar 143 - cazuri de violenţă fizică gravă. Urmează cazurile de însuşire de bunuri, înşelăciune şi tîlhărie, distrugerea bunurilor, care au fost în anul şcolar precedent în număr de 3.261. Totodată, în anul şcolar anterior au fost consemnate şi 2.059 de „acte care aduc atingere convieţuirii sociale”: insulte grave, instigare la violenţă, violarea secretului corespondenţei, răspândire de materiale obscene. Statistica Ministerului Educaţiei mai include 1.603 acte contra libertăţii persoanei (ameninţare, şantaj etc.). De asemenea, sunt menţionate şi 651 acte care atentează la securitatea unităţii şcolare, aici fiind încadrate introducerea unor persoane străine în incinta şcolii, alarma falsă etc. Potrivit aceleiaşi surse, în anul şcolar anterior au fost înregistrate şi 373 acte contra sănătăţii publice (consum de alcool, deţinere, consum de stupefiante, trafic cu substanţe interzise etc.). La nivelul judeţului Constanţa, în primul semestru al anului în curs, trei cazuri de violenţă în şcoli au ajuns în atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean. De fiecare dată, elevii implicaţi au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare.