Peste 140.000 de mașini rulate aduse din Germania au în istoric accidente grave

Aproape una din două mașini second hand vândute în România a fost importată din Germania (46%). Mașinile germane sunt căutate în România pentru că sunt mașini de bună calitate, în stare bună și, prin urmare, sunt dorite de către clienți. Totuși, după cum dezvăluie Cebia, o companie care a intrat pe piața românească anul acesta și îi ajută pe oameni să verifice istoricul vehiculelor lor, realitatea este adesea alta. Una din trei mașini vândute ca importate din Germania a avut cel puțin un accident grav. Mai mult, una din 20 a avut o avarie totală.

„Dacă luăm în considerare numărul de mașini second hand vândute în fiecare an, care este de aproximativ 1,1 milioane, ajungem la concluzia că există aproximativ 140.000 de mașini pe an care au fost importate din Germania și au fost într-un accident major”, subliniază Martin Pajer, CEO al Cebia, companie care de mai bine de 30 de ani ajută la combaterea fraudei în vânzările auto. El adaugă că problema nu sunt accidentele în sine, ci faptul că vânzătorii nu le spun clienților despre ele și vând mașini la prețuri neadecvate. Dacă un vehicul nu este reparat corespunzător, un accident grav îi poate afecta și siguranța.