Peste 150 de vârstnici constănţeni, sărbătoriţi de Primărie

Ca în fiecare lună, alţi vârstnici cu vârste venerabile au fost premiaţi de municipalitatea constănţeană. 128 de pensionari care au împlinit 80 de ani şi 38 de cupluri care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie au venit la Teatrul de Stat Constanţa şi, într-o atmosferă relaxantă, au primit o floare şi un plic cu 300 de lei. Ca de fiecare dată, alături de persoanele în etate a fost prezent şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a dorit să le fie alături cu un mic sprijin din partea Primăriei Constanţa. Primarul i-a întâmpinat pe cei peste 150 de vârstnici cu obişnuitul „La mulţi ani!” şi a ţinut alături de ei un moment de reculegere în memoria mamei preşedintelui României, Elena Băsescu, care a decedat luni după-amiază. „Chiar dacă nu sunt în relaţii de prietenie cu Traian Băsescu, moartea mamei sale e o pierdere şi trebuie să lăsăm deoparte animozităţile. Eu ţin foarte mult la mama mea şi rămân uimit când văd unii copii care n-au grijă de părinţii lor”, a declarat primarul Constanţei. El a povestit că, zilele trecute, a venit la Primărie o pensionară care îi solicita un loc unde să stea. Femeia i-a mărturisit lui Mazăre că are trei copii, dar niciunul nu are grijă de ea. „M-a impresionat în mod pozitiv, pentru că pensionara spunea că ea e bucuroasă că a fost sănătoasă şi a putut munci pentru copiii ei, dar m-a impresionat şi în mod negativ faptul că, din cei trei copii, nici unul nu a fost în stare să aibă grijă de ea. În cei 10 ani, am văzut foarte mulţi părinţi abandonaţi şi nu e un lucru omenesc”, a mai spus Mazăre.