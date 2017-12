Peste 1.500 de vârstnici, instruiți despre înșelăciunea „Accidentul“

Campania „Fii prudent! Nu te lăsa înșelat!“, derulată de Primăria Constanța în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța în cluburile de bătrâni, continuă și săptămâna aceasta. Vârstnicii au fost instruiți de polițiștii constănțeni despre metoda „Accidentul“, care a făcut numeroase victime la nivel național, în ultimii ani. Ieri, oamenii legii le-au vorbit pensionarilor din cinci cluburi despre scenariul prin care acționează escrocii. „Orice accident de circulaţie are două variante de soluţionare: depunerea unei plângeri la Poliţie sau înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie. Orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică, acestea nu sunt legale“, le-a explicat vârstnicilor scms. Gabriela Radu, din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. Unii dintre pensionari auziseră deja despre această escrocherie, ba chiar au fost luați în vizor de indivizii care încearcă să facă bani de pe urma naivității celor din jur folosind tot felul de stratageme pentru a-i induce în eroare. „Am fost sunat pe telefonul fix și mi s-a spus că am câștigat 40.000 de euro. Pentru a intra în posesia premiului mi s-a sugerat să merg la un magazin și să cumpăr două telefoane. Mi-am dat seama imediat că este o escrocherie și i-am spus că am treabă“, a povestit unul dintre pensionari. „Reprezentanții Poliției au discutat în cadrul proiectului cu peste 1.500 de pensionari. Considerăm că această acțiune este una benefică, ținând cont de ultimul val de infracțiuni de acest tip de pe raza municipiului Constanța. Pe parcursul discuțiilor, vârstnicii au fost interesați de recomandările polițiștilor și au intervenit cu întrebări despre acest gen de fapte, dar și despre alte metode ale infractorilor, pentru a ști cum să se ferească“, a declarat Emil Mereuță, directorul executiv al Direcției de Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe din cadrul Primăriei Constanța.