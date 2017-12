Peste 17 milioane de americani au votat anticipat

Peste 17 milioane de americani au votat deja, anticipat, pentru alegerile prezidenţiale, potrivit unui calcul realizat de cercetători de la Universitatea George Mason din apropiere de Washington. Toate statele dispun de sistemul de vot anticipat, sub o formă mai mult sau mai puţin dezvoltată, care le permite alegătorilor să-şi trimită buletinele de vot sau să le introducă personal în urne, înainte de 6 noiembrie, în unele cazuri, cu obligaţia de a-şi justifica absenţa. În 2008, 30% din alegători au profitat de această posibilitate, încurajaţi de campanii la care participau contingente de voluntari, pentru a stimula alegătorii, mai ales democraţii, care excelează în acest domeniu în zonele urbane. În acest an, nivelul ar putea atinge 35%.

Preşedintele Barack Obama a mers ieri în New Jersey, unul dintre statele cel mai dur afectate de uraganul Sandy, pentru a vorbi cu locuitorii şi a le mulţumi membrilor serviciilor de urgenţă care şi-au riscat viaţa. Anterior, Obama a mers la sediul Crucii Roşii din Washington şi a subliniat că criza generată de colosala depresiune care s-a abătut asupra nord-estului SUA, de luni, nu s-a terminat. ”Consecinţele uraganului Sandy sunt devastatoare pentru toată ţara. SUA, sunt cu voi”, i-a asigurat preşedintele pe locuitorii din zonele afectate.

La New York, Obama a fost refuzat politicos: ”Ne-am bucura de prezenţa sa, dar avem multe lucruri de făcut aici. Nu că aş dori să se interpreteze că-l resping”, a spus primarul Michael Bloomberg. ”I-am recomandat să meargă în New Jersey, care reprezintă simbolic naţiunea afectată de uragan”.

ÎNAPOI LA NORMALITATE Uraganul Sandy a provocat moartea a cel puţin 24 persoane la New York, a declarat, ieri, primarul oraşului, Michael Bloomberg. El a afirmat că ”new-yorkezii sunt rezistenţi şi oraşul este în curs de redresare”. Bloomberg a confirmat că Wall Street şi-a reluat activităţile, ieri, la ora locală 09.30, dar că şcolile au rămas închise la New York. La fel şi metroul şi parcurile publice. Pentru moment nu se ştie când va putea fi repus în funcţiune metroul, atât timp cât există încă tuneluri şi staţii sub apă. Curentul electric, căldura şi apa caldă nu au fost restabilite decât parţial în zonele afectate, la sud de Times Square şi se estimează că nu vor putea fi repuse în funcţiune în totalitate nici azi. Inclusiv clădirea Consulatului României la New York, situată pe Strada 38, nu avea curent, marţi. Sute de maşini au fost inundate luni noaptea, în zonele joase din Brooklyn şi Manhattan, apa scoţându-le din funcţiune. Aeroporturile internaţionale John F. Kennedy şi Newark Liberty care deservesc New York-ul, închise de luni, au fost redeschise ieri, la ora 07.00, dar cursele aeriene sunt încă limitate. În schimb, La Guardia şi Teterboro rămân închise.

În privinţa pagubelor suferite de infrastructura oraşului, nu există încă o estimare. ”Oraşul se asigură singur”, a spus Bloomberg, ceea ce înseamnă că toate costurile cu reparaţiile vor fi suportate de administraţia locală şi plătite din buget şi de locuitori. Pagubele provocate sunt foarte greu de evaluat dar acestea ar putea avea un efect limitat asupra economiei ţării, în pofida distrugerilor şi întreruperii activităţilor.

A DEMISIONAT DIN CAUZA LUI SANDY Un bărbat devenit celebru pe Internet după ce a difuzat pe Twitter informaţii false despre pagubele provocate de uragan a anunţat marţi seara că demisionează din funcţia politică pe care o ocupă. Luni seara, @ComfortablySmug, un susţinător al lui Mitt Romney din New York, a decis să se amuze cu cei 6.000 de abonaţi ai săi, trimiţând pe Twitter câteva breaking news. ”Bursa din New York este sub ape, guvernatorul statului New York este blocat într-o clădire, tot Manhattanul este afectat de o pană de curent”, toate erau informaţii false. Dacă majoritatea lor au fost verificate şi s-a constatat că nu sunt reale, alerta privind inundarea sălii de negocieri a bursei a fost preluată de CNN, după care a fost dezminţită. Site-ul Buzzfeed a anunţat marţi că bărbatul care a transmis informaţii false pe Twitter lucrează pentru un fond de pensii şi că este directorul de campanie al candidatului republican Christopher R. Wight la alegerile legislative.