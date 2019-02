Peste 18.700 de pachete cu țigări de contrabandă nu vor ajunge pe piaţă

11:25:14 / 13 Februarie 2019

Tigari

Pentru cei interesati, povestesc "patania" mea. Stiu bine vorba romaneasca "Prostia se plateste' dar ... am comis-o In Tomis III, sambata 09.02.2019 in jurul orelor 11 dimineata, am fost sa cumpar tigari de la "bisnitari" Nu un pachet-doua ci 3 cartoane, sa fie. Si ... Apar baietii imediat, le dau banii (toti bineinteles, adica 330 lei) si ... pleaca sa imi aduca tigarile Tot atunci iau ei bani si de la un nene pensionar, de la o doamna bine ... Le spun = Vedeti poate pleaca cu banii nostri. Replica a venit imediat = DA CE BA, FRATILI MEU, PLEC IN AMERICA, TOT AICI MA GASESTI CAND VREI ZAU Si plecat a fost Cu bani cu tot Aviz amatorilor !!! Va doresc o zi buna !