Peste 200 de ordine clasificate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

La nivelul MAI există, în prezent, peste 200 de ordine clasificate, dintr-un total de peste o mie de acte normative interne elaborate în ultimii cinci ani. Analiza privind necesitatea acestor secretizări, despre care vorbea fostul ministru Dragoș Tudorache, nu a mai fost făcută.

"Referitor la ordinele clasificate la nivelul MAI, vă putem comunica faptul că Direcţia Generală Juridică a ministerului a elaborat, în ultimii cinci ani, 1.036 de acte normative interne, dintre care 205 sunt clasificate. Menţionăm că dintre cele 205 acte normative cu caracter intern, 119 reprezintă modificări sau completări făcute unor acte deja existente", se arată într-un răspuns al Ministerului Afacerilor Interne (MAI.

Fostul ministru de interne, Dragoş Tudorache, declara, la sfârşitul lunii octombrie, că a cerut o situaţie centralizată pe ordinele clasificate din instituţie, având convingerea că multe au fost declarate secrete "din inerţie".

În răspunsul remis agenţiei MEDIAFAX, se notează că nu a fost dispusă o astfel de centralizare.

"La nivelul structurilor MAI cu atribuţii în acest domeniu, până la momentul actual, nu a fost dispusă, în mod expres, activitatea menţionată de dumneavoastră. Menţionăm că, potrivit legii, fiecare structură a MAI propune periodic declasificarea actelor normative pentru care nu mai este necesară încadrarea în categoria Secret de Serviciu, iar Direcţia Generală de Protecţie Internă avizează acest proces", susţin reprezentanţii ministerului.

"Am cerut colegilor să-mi facă o situaţie centralizată pe ordinele clasificate pentru a vedea două lucruri- pentru a vedea dacă nu cumva unele dintre ele sunt caducei, cum am descoperit la IGSU în urma tragediei Colectiv. Şi pentru a vedea dacă ordinele de ministru care au fost secretizate chiar trebuie secretizate. Am convingerea că multe au fost secretizate din inerţie. Acolo unde analiza va arăta acest lucruri, nu voi ezita să le declasific", a spus Dragoş Tudorache la sesiunea online “De vorbă cu Ministrul tău”.

Problema ordinelor clasificate la Ministerul Afacerilor Interne a apărut după ce fostul ministru Petre Tobă a fost pus sub acuzare de DNA, în dosarul "DIPI", printre acuzaţii fiind că ar fi refuzat să declanşeze declasificarea parţială a unor documente solicitate de anchetatori în dosarul în care Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu în legătură cu cheltuieli din bugetul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă(DIPI).