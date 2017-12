Peste 200 de schelete descoperite sub un supermarket din Paris

Peste 200 de schelete, aşezate atent în gropi comune, au fost descoperite sub un supermarket Monoprix din al doilea arondisment din Paris, construit pe locul unui fost cimitir al unui spital distrus în secolul al XVIII-lea, relatează Le Parisien. Începând din ianuarie, arheologii Institutului naţional de cercetări arheologice preventive (INRAP) fac căutări sub clădirea unde odinioară se afla cimitirul spitalului Sfânta Treime, înfiinţat în secolul al XII-lea dar distrus la sfârşitul secolului al XVIII-lea. "În cadrul reamenajării magazinului, am decis să suprimăm o zonă care se afla la nivelul minus doi, ceea ce a declanşat verificări preventive", explică Pascal Roy, directorul magazinului. "Ne aşteptam să fi rămas câteva oase în măsura în care acolo fusese un cimitr, dar nu să găsim gropi comune", a adăugat el, foarte mirat. În momentul dezafectării cimitirului, resturile defuncţilor au fost transferate parţial la Catacombes de Paris, unde se află şi în prezent. "Dar se pare că treaba nu a fost bine făcută", a declarat arheologul Isabelle Abadie, care conduce cercetările. "Este prima dată când un cimitir spitalicesc este excavat la Paris", subliniază ea, amintind că situaţii similare au avut loc la Marsilia şi Troyes. În prezent, în zona de 100 de metri pătraţi care face obiectul cercetărilor, au fost găsite opt gropi comune. Şapte dintre ele numără între cinci şi 20 de cadavre, depuse pe două până la cinci nivele. Cea de-a opta groapă, cea mai impresionantă, a permis descoperirea a peste 150 de schelete, dispuse pe mai multe nivele. "Dar mai este un strat dedesubt", avertizează Isabelle Abadie. Persoanele înhumate aici par să fi avut braţele încrucişate şi picioarele strânse, sugerând că au fost învăluite în cearceafuri sau giulgiuri. "Este surprinzător este că aceste cadavre nu au fost aruncate, ci depuse cu grijă, în mod organizat. Cadavrele ce aparţin unor bărbaţi, femei sau copii au fost plasate unul într-o direcţie, celălalt în alta pentru a se economisi spaţiul", afirmă arheologul. Şi acest lucru s-a întâmplat în acelaşi timp, pe mai multe nivele.