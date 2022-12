Peste 200 de specialişti din 12 ţări, la o sesiune ştiinţifică despre istorie şi arheologie în spaţiul pontic

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) și Centrul de Studii ale Civilizațiilor Mării Negre organizează în perioada 16-18 noiembrie 2022 Sesiunea Științifică Internațională Pontica, Ediția 55: „Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic".

Peste 200 de specialişti români şi din alte 11 ţări vor participa, timp de trei zile, la o sesiune ştiinţifică organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), care va debuta pe 16 noiembrie cu o prezentare dedicată celebrării a 60 de ani de la descoperirea Tezaurului de Sculpturi de la Tomis.

Timp de trei zile, peste 200 de specialiști români și străini (Franța, USA , Germania, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Turcia, Belgia, Austria, Republica Moldova) cercetători, cadre didactice universitare, muzeografi din domeniile istoriei și arheologiei vor prezenta comunicări, pe diverse secțiuni cronologice (Preistorie, Greco-Romană, Medievală, Numismatică, Modernă-Contemporană) si tematice:

-„Arheologie în spații carstice",

-„Mobilitatea comunităților preistorice în spațiul vest-pontic",

-„Arte și meșteșuguri la Dunărea de Jos și în zona pontică în epocile greacă, elenistică și romană. materiale, artefacte, artizani, iconografie și comerț",

-„Indicatori cronologici în arheologia arealului pontic: ceramică, sticlă și metal în contexte stratigrafice (între epoca greacă arhaică și perioada bizantină timpurie)",

-„Fortificații militare și civile în zona danubiano-pontică în secolele I-VII p.Chr. Stadiul cercetărilor",

-„Religie și comunicare religioasă în zona pontică și danubiană în perioada elenistică și romană",

-„De la Caucaz la Dunăre. Rezultate arheologice și investigații arheometrice (secolele VII – XIII)",

-„Elite politice românești între democrație și dictatură".

Deschiderea oficială a Sesiunii va avea loc miercuri, 16 noiembrie, cu începere de la ora 10.00, în Aula „Adrian Rădulescu" (Sala Pictată) a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Evenimentul debutează cu alocuțiuni oficiale și o prezentare dedicată celebrării a 60 de ani de la descoperirea Tezaurului de Sculpturi de la Tomis.

În continuare vor avea loc lansări de carte, urmând a fi prezentate ultimele noutăți editoriale, respectiv volumele: „Pontica 55 (2022). In Memoriam Constantin Chera", „Supplementum VIII (2022). In Honorem Livia Buzoianu",„Analele Dobrogei. Seria a III-a, An IV /2022",„Constanța Multietnică. Istorii, case, proprietari, memorii pierdute".(Institutul Național al Patrimoniului),Ion Râșnoveanu„Viața cotidiană în Dobrogea interbelică".

Tot miercuri, 16 noiembrie, cu începere de la ora 12.00, la etajul II al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța vor fi vernisate următoarele expozițiile: „Începuturile civilizației în Vechea Europă. De la meșteșug la artă Hamangia",„Destinul unei așezări antice. Cercetări arheologice preventive la periferia orașului Constanța"și „Regele Ferdinand și Regina Maria. Un destin comun: România Mare" .

Comunicările științifice vor începe miercuri, ora 15.00 și vor continua în zilele de joi și vineri, respectiv 17 - 18 noiembrie, desfășurându-se în format mixt – fizic și online.