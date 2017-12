Peste 2000 de cazuri noi de cancer pe an

La nivelul judeţului Constanţa sunt depistate peste 2000 de cazuri noi pe an, „o cifră destul de mare”, spune dr. Laura Mazilu, medic primar oncolog în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Anul trecut au fost 2400 cazuri noi, din care aprox. 400 de cancer bronhopulmonar la ambele sexe, aprox. 250 de cazuri noi cancer de sân, în jur de 120 de cazuri noi de cancer col uterin, în jur de 120 cazuri noi cancer de stomac, aprox. 100 de cazuri noi de cancer de prostata. Şi, de la an la an, numărul cazurilor de cancer, de diferite tipuri, înregistrează o creştere, tendinţa fiind similară şi cu cea întâlnită în ţările UE. În top se situează cancerul bronhopulmonar, tip de cancer depistat în special în rândul bărbaţilor. Tot un loc fruntaş îl ocupă şi cancerul mamar, depistat frecvent la femei. S-a constatat că persoanele afectate au vârsta de peste 50 de ani, însă boala „loveşte” şi persoane tinere. Medicii chirurgi ai SCJU operează frecvent persoane diagnosticate cu neoplasm, recomandări pentru clinicile din Bucureşti făcându-se doar în anumite cazuri care sunt considerate a fi complexe. „Avem o colaborare foarte bună cu medicii chirurgi”, asigură dr. Mazilu. Înainte, dar şi după intervenţiile chirurgicale, bolnavilor li se recomandă, de către oncologi, atât şedinţe de chimioterapie, cât şi şedinţe de radioterapie.