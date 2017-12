Peste 2.000 de locuri fără taxă la „Ovidius“

În fiecare an, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) stabileşte cifrele de şcolarizare pentru fiecare unitate de învăţământ superior de stat din România în vederea organizării admiterii în anul universitar 2013 - 2014. Se stabilesc atât locurile pentru studiile universitare de licenţă, cât şi pentru cele de masterat. În acest an, cei de la MEN au alocat pentru cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Dobrogea, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 1.340 de locuri fără taxă, mai multe decât anul trecut, când au fost alocate 1.300 de locuri pentru studiile universitare de licenţă. Din total, 23 sunt pentru candidaţii de etnie rromă, mai multe decât anul trecut, când au fost alocate 18. În plus, pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de Bac obţinută în România şi vor să continue studiile universitare de licenţă la „Ovidius” au fost alocate 10 locuri cu bursă, iar pentru admiterea la studii a românilor de pretutindeni, cifra de şcolarizare arată 70 de locuri disponibile, din care 41 sunt cu bursă. În ceea ce priveşte admiterea pentru studii universitare de masterat în anul universitar 2013 - 2014, reprezentanţii MEN au alocat celei mai mari instituţii de învăţământ din Dobrogea 620 de locuri fără taxă, la care se adaugă şi cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă pentru românii de pretutindeni - 16, dintre care patru cu bursă.

ÎN FUNCŢIE DE CRITERII DE PERFORMANŢĂ „Repartizarea locurilor fără taxă la facultăţi se va face pe criterii de transparenţă, dar şi în funcţie de performanţe. De asemenea, vom ţine cont şi de numărul studenţilor înmatriculaţi în anul anterior. Cei care vin la „Ovidius” pentru prima dată găsesc campusuri moderne, spaţii de studiu adaptate procesului de învăţământ, cămine dotate corespunzător, laboratoare şi săli de curs pentru toate specializările, un corp profesoral de elită care îi aşteaptă încă de la înscriere”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prof. univ. dr. ec. Tiberiu Epure. Pentru admiterea 2013 la Universitatea „Ovidius” a fost lansat site-ul http://admitere.univ-ovidius.ro/, care cuprinde calendarul admiterilor, oferta educaţională pe facultăţi, prezentarea universităţii, regulamente de admitere, centre de înscriere, documente necesare precum şi date de contact.