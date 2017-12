Peste 2000 de zboruri ale unor companii aeriene au fost anulate astăzi, în Statele Unite ale Americii, din cauza prognozei meteorologice care anunță că o puternică furtună de zăpadă va lovi nord-estul SUA, în anumite zone stratul de zăpadă putând să depășească 1 metru, transmite AFP. Conform site-ului specializat Flightaware.com, astăzi au fost anulate 2009 de zboruri, iar în cursul dimineții s-au înregistrat 271 de întârzieri ale unor curse aeriene. Meteorologii americani au emis un avertisment de viscol pentru regiunea New York-ului și a Bostonului până la granița cu Canada. În nord-estul SUA a fost prognozat pentru luni un strat de zăpadă între 5 și 10 centimetri urmând ca precipitațiile să se intensifice în această seară și mâine dimineață. Stratul de zăpadă va avea între 45 și 60 de centimetri la New York și Boston. În estul statului Massachusetts ar putea ajunge până la 80 de centimetri. Condițiile de viscol ar putea duce la formarea de troiene care pe alocuri pot depăși 1 metru. Președintele american Barack Obama, aflat într-o vizită în India, a fost informat cu privire la apropierea acestei furtuni de zăpadă. "Oficiali de la Casa Albă sunt în legătură cu reprezentanți ai comunităților locale de-a lungul coastei de est a SUA pentru a asigura disponibilitatea imediată a mijloacelor de intervenție și a resurselor necesare pentru a face față acestei situații", conform unui purtător de cuvânt al executivului de la Washington. Primarul newyorkez, Bill de Blasio, a avertizat încă de duminică cu privire la venirea acestei furtuni de zăpadă care ar putea fi "foarte probabil una dintre cele mai mari din istoria New York-ului". La New York stratul de zăpadă ar putea atinge 60 - 90 de centimetri, susținea el, adăugând că această furtună nu trebuie subestimată și că newyorkezii ar fi mai bine să rămână în case. În acest context, încă de duminică seară, newyorkezii au luat cu asalt supermaketurile pentru a-și face provizii.