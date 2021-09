Peste 20.000 de locuri de muncă, disponibile la nivel naţional

Un număr de 20.323 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, miercuri, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, se menţionează într-un comunicat.



Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru lucrător comercial (1.346 de posturi vacante); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (874 de locuri de muncă vacante); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (745 de posturi); agent de securitate (646); manipulant mărfuri (620); muncitor necalificat în industria confecţiilor (549); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (491); agent de vânzări (421); ambalator manual (373); lăcătuş mecanic(321); confecţioner cablaje auto (319).



Din cele 20.323 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, un număr de 1.357 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; inginer în diferite domenii de activitate; analist servicii client; analist financiar; manager proiect etc.), iar 5.538 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; ipsosar (exclusiv restaurator); controlor calitate etc.



Alte 5.206 de posturi vacante sunt destinate persoanelor cu studii profesionale (şofer autocamion/maşină de mare tonaj; lucrător comercial; lăcătuş mecanic; fierar betonist, dulgher etc.), în timp ce restul de 8.222 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; confecţioner cablaje auto; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet etc.).



Pe de altă parte, un număr de 317 locuri de muncă erau disponibile miercuri în Spaţiul Economic European, potrivit ofertelor depuse de angajatorii europeni prin intermediul reţelei EURES România, potrivit comunicatului ANOFM.



Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Norvegia - 92 de posturi, pentru: peisagist şi pietrar; instalator ventilaţie; medic; tâmplar, maseur terapeut; programator CNC; şef departament de Ştiinţe Fizice Aplicate; cercetător principal/ superior; lucrător în producţia de crabi; tinichigiu auto, mecanic auto; mecanic motociclete; zidar/faianţar.



În Germania sunt vacante 127 de locuri de muncă pentru: şofer de camion; stivuitorist; lucrător în depozit; lucrător construcţii acoperişuri şi spaţii interioare; şofer profesionist.



Un număr de 56 de locuri de muncă sunt disponibile în Olanda, pentru: culegător mere; culegător flori; legumicultor; lucrător în ferma de vaci; culegător ciuperci; culegător căpşuni.



În Danemarca sunt vacante 15 locuri de muncă, pentru: dezvoltator Backend; dezvolator Dev Ops; muncitor în producţie (manipulant mărfuri); digital marketing project lead (specialist marketing proiecte digitale); product owner; dezvoltator software full-stack.



Alte 10 locuri de muncă sunt disponibile în Irlanda, pentru şoferi vehicule grele de transport marfă.



În Polonia sunt vacante 7 locuri de muncă, pentru: operator CNC; lăcătuş; sudor MAG; strungar; şlefuitor.



În Finlanda sunt oferite 4 locuri de muncă (muncitor în procesarea mâncării; sudor), în Spania - 4 locuri de muncă pentru cercetători ştiinţifici, în Malta - un loc de muncă pentru nivelator şapă de beton, iar în Belgia - un loc de muncă pentru bucătar şef.



Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.