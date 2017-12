Peste 20.000 de oameni, la mitingul PNL din București

22:39:10 / 06 Noiembrie 2016

de ale urbei

De ce atata ura si dusmanie, pana MAI IERI IL PROSLAVEATZI PE TEODOSIE, SI ACUM VA URATZI ATAT DE TARE, DE CE / PENTRU CE, NU VA AJUNG BANII ?! Cred ca nu avetzi audientza si vanzare ! Vrezti ca sa iesitzi in evidentza, ca vezi Doamne, facetzi lumina si dreptate , dar nu va datzi seama ca lovitzi in ce-i mai scump si mai de pretz pentru romanii crestini ortodoxi, biserica ! Defapt nu-l afectatzi pe Teodosie ci pe crestinii de rand care sunt bulversatzi de ce aud si vad in presa si la tv ! Va facetzi raspunzatori in fatza lui DZEU, PENTRU DERANJAREA BUNULUI MERS AL BISERICII LUI HRISTOS ! INCERCATZI CU FORTZE INTERESATE DIN INTERIORUL TZARII NOASTRE SI DIN EXTERIORUL ROAMNIEI, SA SLABITZI, SA CLATINATZI BISERICA CRESTINA ORTODOXA . HRISTOS NU-I LASA PE CRESTINII LUI, MAI BINE V-ATZI RUGA, CA OAMENII SA SCAPE DE ISPITE SI TEODOSIE SA VANDA TOT CE A ACUMULAT, SI SA DARUIASCA CELOR NEVOIASI BANI PENTRU CA SA POATA TRAI, ASTEA-S FAPTELE PENTRU CEI IN ISPITE ( SA NE RUGAM, NU SA DAM CU PIATRA, PENTRU A NOASTRA IMBOGATZIRE, CALCAND PE CADAVRE ), ASA CUM S-A INTAMPLAT CU ZAHEU VAMESUL, DINTR-UN MARE PACA TOS, A DEVENIT IUBITOR DE OAMENI SI DE DZEU !