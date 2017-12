Peste 250 de locuri de muncă pentru ingineri şi experţi IT, la un târg de job-uri din Capitală

Peste 250 de posturi de ingineri şi experţi IT sunt disponibile la cea de-a cincea ediţie a BESTEngineer, târgul de locuri de muncă de profil care va avea lor sâmbătă şi duminică, în Capitală. Persoanele interesate să ocupe un post de inginer sau de expert IT pot discuta direct cu cei aproximativ 20 de angajatori care participă la târg şi au posturi vacante. Companiile prezente la târg oferă şi stagii de practică sau internship, pentru care pot aplica studenţii sau absolvenţii. "Oferta anuală prezentată de către unii dintre angajatori atinge chiar şi cifra de 1.000 de locuri de muncă. De aceea, avantajul candidatului cu un CV depus în perioada târgului este că poate fi contactat de angajator chiar şi post-eveniment. Ofertele companiilor vizează candidaţii cu experienţă din domeniul inginerie şi IT, dar sunt puse la dispoziţie şi stagii de practică sau internship-uri, dedicate studenţilor sau celor aflaţi la început de carieră", a declarat organizatorul evenimentului, Georgiana Ivan. Târgul de locuri de muncă va avea loc la World Trade Center, sâmbătă şi duminică, între orele 10.00 şi 18.00. Candidaţii pot discuta direct cu reprezentanţii HR ai companiilor angajatoare prezente la târg, dar au posibilitatea de a aplica şi pe http://bestengineer.eu/index.php/ro/calendar-14-15/bestengineer-bucuresti/joburi, unde pot găsi o parte dintre locurile de muncă disponibile. Printre companiile participante se numără UTI Grup, Hynes Pro, ING Bank, Lafarge Ciment România, Maguay, Simerom, GMV Innovating Solutions Spain, Radcom şi APT Group, au precizat organizatorii.