Peste 250 de profesori constănțeni se pregătesc de examen!

Mai sunt doar câteva zile până când cadrele didactice intră din nou în examen. Cei care vor să promoveze în acest an examenul de Definitivat vor susține proba scrisă pe 4 august. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a stabilit centrul de examen unde se va desfășura proba, respectiv Liceul Teoretic „Ovidius”. În acest an, 264 de candidați sunt așteptați să participe la examenul de Definitivat, care le dă profesorilor dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Potrivit metodologiei, profesorii se pot prezenta de maximum trei ori la examenul de Definitivat în cel mult 5 ani de la debutul în învățământ. Cei care pică Definitivatul pot să fie angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, ca profesori debutanți. La examenul scris de Definitivat pot participa profesorii care au obținut calificativul parțial pentru anul școlar în curs ”Bine” sau ”Foarte bine”, au media cel puțin 8 la inspecții și care au predat cel puțin 1 an. Examenul scris de Definitivat durează 4 ore, iar nota minimă de promovare a probei scrise este 8. Primele rezultate ale examenului național de Definitivat vor fi afișate pe 11 august, iar cele finale - pe 18 august.