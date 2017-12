Peste 30 de grade C, pînă în weekend!

În această săptămînă, mercurul din termometre va mai scădea cu cîteva grade, însă nu mai jos de 30 de grade C. Meteorologul de serviciu al Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Sebastian Păun, a declarat ieri că, în aceste zile, în unele zone din Dobrogea se vor înregistra ceva precipitaţii, însă cantităţile de apă vor fi nesemnificative. Pe litoral însă nu va cădea nici măcar un strop de apă. „Temperaturile maxime la ora prînzului nu vor fi mai mari de 30 de grade C, pe litoral, în schimb, în Dobrogea, vom avea maxime de 34-35 de grade C, pînă în weekend”, spune Păun.