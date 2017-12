Peste 30 de romi evacuaţi de proprietarul unei case

Mai multe persoane de etnie romă, din Constanţa, s-au trezit, ieri dimineaţă, evacuate dintr-un imobil situat la nr.128 pe strada Făgetului, în care locuiesc din 2004. Executorul judecătoresc Steluţa-Iuliana Negoiţă, însoţită de un echipaj de poliţie şi de jandarmi, le-a solicitat ocupanţilor imobilului să-şi facă bagajele şi să elibereze locuinţa revendicată de proprietarul de drept. „Există o hotărâre judecătorescă din 21 decembrie 2011 a Judecătoriei Constanţa, devenită irevocabilă prin neapelare pe 6 iunie, prin care proprietarul, Ana Matei, din Constanţa, a obţinut evacuarea silită a acestui imobil. Pe 18 iulie, instanţa a încuviinţat evacuarea silită, iar pe 1 august am emis citaţii de înştiinţare pentru toate cele 17 persoane care au declarat că locuiesc la adresa respectivă. Niciuna dintre ele nu a venit la biroul meu pentru a se interesa ce urmează să se întâmple. Săptămâna aceasta, proprietarul locuinţei mi-a cerut să-i eliberez imobilul, în baza deciziei judecătoreşti”, a declarat Steluţa-Iuliana Negoiţă.

„VOM DORMI ÎN PARC” Timp de câteva ore, romii şi-au cărat mobila şi hainele în stradă, apoi şi-au chemat rudele pentru a-i ajuta să le transporte la locuinţele acestora. „Nu avem unde să ne ducem, vom rămâne aici, pe stradă, vom dormi prin parcuri… Avem copii mici, unul are nouă luni, vreo doi sunt la grădiniţă, alţii merg la şcoală. Ce să facem cu ei? Suntem cinci familii, în jur de 35 de persoane, care trăiam în această casă”, a spus una dintre femeile evacuate. Romii au fost revoltaţi de faptul că nu au fost anunţaţi din timp că trebuie să părăsească imobilul, în care ştiau că pot sta până în 2014. „Toate actele în baza cărora au fost evacuaţi sunt false. În luna mai 2009, RAEDPP ne-a prelungit contractul de închiriere a casei şi avem tot dreptul să locuim aici. Proprietarul este un bătrân, care nici nu a stat de vorbă cu noi, a venit dimineaţă, a stat câteva minute şi a plecat. Am fi vrut să-l facem să înţeleagă că avem nevoie de un răgaz de cel mult o lună pentru a ne găsi un alt loc în care să trăim”, a spus un alt chiriaş evacuat. El a adăugat că a înaintat instanţei o contestaţie împotriva deciziei de evacuare şi a solicitat amânarea executării silite. „Avem înfăţişare pe 13 noiembrie la Judecătoria Constanţa. Dacă ni se aprobă cererea, ce să mai facem noi dacă am fost deja daţi afară?”, a afirmat bărbatul.