Peste 300 de constănțeni, invitați de onoare la Ziua Delfinului!

În acest an, Ziua Delfinului a strâns peste 300 de constănțeni, care au venit pe Faleza Cazino Constanța ca invitați de onoare la evenimentul dedicat lui. Delfi Express a fost atracția zilei, la fel ca tortul de hamsii și selfie-urile cu accesorii realizate de voluntarii ONG Mare Nostrum.

Delfi Express a fost atracția zilei. Peste 20 de echipe au pornit în marea cursă cu indicii, străbătând toată zona Peninsulară pentru a bifa cele 10 provocări pe care Delfi le-a gândit pentru ei: ”A fost amuzant, am alergat încontinuu. Cel mai mult ne-a plăcut penultima provocare, în care a trebuit să îi arătăm lui Delfi cum arată un om pe sub apă. Partea cu exercițiile fizice ne-a plăcut cel mai puțin. Aș vrea ca această cursă cu indicii să țină o întreagă zi, mi s-ar părea mult mai palpitant”, spune Carmen, participant în cadrul concursului.

Echipele au fost mixte și nu a există limită de vârstă. La final, 3 echipe au câștigat o ieșire pe mare, alături de echipa ONG Mare Nostrum: ”Prin această competiție, am încercat să îi familiarizăm pe constănțeni cu activitățile pe care le are un delfin de-a lungul unei zile: ce mănâncă, ce ii place, ce prieteni are, dar și la ce pericole este expus. Toate provocările au fost special gândite pentru a reliefa aceste aspecte”, menționează Anca Maria Gheorghe, coordonator eveniment.

Cursa cu indicii nu a fost singura atracție a zilei. Tortul simbolic de hamsii, pus la dispoziție de partenerii organizației, a reușit să adune în jurul lui o mare parte din constănțenii și turiștii prezenți pe Faleza Cazino, care au gustat cu plăcere din mâncarea lui Delfi.

Panoul de onoare și accesoriile pentru selfie-uri realizate de voluntarii ONG Mare Nostrum au fost și ele un punct de interes: zeci de turiști și constănțeni au venit să facă poze, pe care ulterior le-au postat pe rețelele de socializare, folosind #ziuadelfinului.

Mai mult decât atât, cei mici au primit baloane, la capătul cărora exista un mesaj tip magnet de la Delfi: ”Ne bucurăm că participanții au fost foarte încântați de eveniment, ne-au și spus asta. Știm că Delfi este foarte bucuros acum, să afle că atât de mulți oameni merg acasă cu informații în plus despre el și viața lui. Ne-am dorit să fie un altfel de eveniment și ne-a ieșit”, spune Anca Maria Gheorghe, coordonator eveniment.

Tot cu această ocazie a avut loc și o întâlnire informală cu autoritățile care au competențe în conservarea și protejarea delfinilor, întâlnire în cadrul căreia au încercat să se găsească soluții pentru problema delfinilor din Marea Neagră. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai ARBDD, Punctul Focal Național ACCOBAMS, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa”, Asociația Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța, ANPA- Direcția Politici și Inspecții Maritime Constanța, Punctul Piscicol Agigea, precum și primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.

Autoritățile locale au venit cu multe cadouri pentru Delfi, unul dintre acestea venind din partea ANPA - Direcția Politici și Inspecții Maritime Constanța: ”Oferim posibilitatea reprezentanților ONG Mare Nostrum de a se îmbarca pe o navă de expediție, cu ocazia misiunilor de ridicare la bord a unor instrumente interzise, neprietenoase cu delfinii, cum ar fi plasele de pescuit amplasate ilegal”.