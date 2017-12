Peste 300 de persoane la bordul unui feribot eşuat în Portul Calais

Un feribot cu peste 300 de persoane la bord a eşuat, duminică, în Portul Calais, au anunţat autorităţile locale, precizând că nu există răniţi, informează Le Figaro, potrivit news.ro.

Zona portului Calais este afectată de vânturi puternice, cu viteze de 90 până în 110 kilometri pe oră. “Feribotul este stabil. Căpitănia analizează situaţia pentru a vedea cum poate fi pus vasul pe linia de plutire”, a menţionat prefectura locală. “Nimeni nu a fost rănit”, a precizat un purtător de cuvând al prefecturii. La bordul feribotului se află 316 persoane, dintre care 208 sunt pasageri. Feribotul P&O “Pride of Kent”, cu destinaţia Dover, a eşuat în timpul manevrelor de ieşire din port. Compania P&O are 20 de feriboturi care transportă în fiecare an nouă milioane de pasageri către porturi din Marea Britanie, Franţa, Belgia şi Olanda.