Peste 3.200 de tineri manageri vor să aducă economia pe plus

• 70 DE TINERI AU PRIMIT DEJA BANII • Tinerii constănţeni au un apetit mare pentru business, lucru demonstrat şi de numărul de firme înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în cadrul programului guvernamental de sprijinire a înfiinţării de microîntreprinderi. Astfel, 59 de firme au fost înmatriculate de constănţeni, şapte dintre ei semnând deja contractele de finanţare nerambursabilă. „În total, au fost 98 de operaţiuni la ONRC Constanţa, din care 59 de înmatriculări şi 38 de rezervări. Un dosar este încă pe flux. La nivel naţional, vorbim despre 3.205 înregistrări şi 1.859 de înmatriculări. Pe site-ul programului au fost create 8.000 de conturi, iar 808 tineri şi-au înregistrat online planurile de afaceri. Peste 575 de planuri au fost deja evaluate”, a declarat, pentru Telegraf, vicepreşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), Dumitru Nancu. În această săptămână, Ministerul Economiei a semnat primele 70 de contracte de finanţare, şapte dintre ele fiind din regiunea Sud-Est, coordonată de Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa.

• SERVICE-UL AUTO - CEA MAI VIABILĂ AFACERE • Cei mai mulţi români vor să intre pe segmentul de întreţinere şi reparaţii auto, 136 dintre firmele înmatriculate vizând acest domeniu de activitate. În topul preferinţelor urmează fabricarea pâinii şi produselor de patiserie (99), construcţiile (70), restaurantele şi alimentaţia publică (69), transporturile (49), consultanţa în afaceri (36), saloanele de coafură (34), publicitatea (30), comerţul (25), barurile (25) şi realizarea şi administrarea paginilor de internet (20).

• CREDITE ÎN LEI, CU DOBÂNDĂ SUB 10% • Oficialul AIPPIMM spune că programul va avea un impact major asupra economiei, mai ales că tinerii manageri sunt obligaţi să aibă şi patru angajaţi. El estimează că cele peste 3.000 de firme vor forma circa 12.000 de noi locuri de muncă, mai ales că managerii nu trebuie să plătească CAS pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. „Pe lângă alocaţia financiară nerambursabilă de maximum 10.000 euro (50% din valoarea proiectului), altă facilitate este creditul prin banca parteneră, CEC Bank, care se acordă în condiţii extrem de avantajoase. Pentru asigurarea cofinanţării, managerii au acces la împrumuturi de cel mult 100.000 euro (echivalentul în lei), din care Fondul Naţional de Garantare (FNGCIMM) garantează 80.000 euro. În plus, fondul de contragarantare al statului acoperă 1,5% din comisionul FNGCIMM, care este de 3,8%. Astfel, costul pentru afacerile nou înfiinţate este de numai 2,3%. Dobânda la creditele în lei este 3% + Robor la şase luni, adică în jur de 9,12 - 9,15%, în condiţiile actuale, sub media pieţei, de 10 - 12%. Împrumutul se acordă pe cel mult cinci ani, iar beneficiarii plătesc doar dobândă, în primele 12 luni. Nu în ultimul rând, operaţiunile efectuate la Registrul Comerţului sunt gratuite, iar tinerii primesc consultanţă la întocmirea planurilor de afaceri, la centrele teritoriale ale AIPPIMM”, spune Dumitru Nancu.

• AJUTOR ŞI PENTRU START-UP-URI • În acelaşi timp, agenţia a lansat şi programul START, destinat firmelor care au cel mult doi ani vechime, prin care pot fi luate alocaţii financiare nerambursabile de până la 100.000 lei şi credite de cel mult 50.000 lei. „START-ul a fost modificat, tocmai pentru a fi complementar cu programul dedicat tinerilor manageri. Estimăm că vom ajuta 1.000 - 1.100 de firme, cu bugetul disponibil de 10.000.000 lei. Dacă totul merge bine, fondurile vor fi suplimentate, la următoarea rectificare bugetară”, mai spune vicepreşedintele AIPPIMM. Programele au fost remarcate şi de Comisia Europeană, care le-a caracterizat drept „măsuri foarte bune pentru stimularea angajării tinerilor”. Ba mai mult, câteva state din UE au adoptat programe similare, după ce au văzut cum a decurs etapa de înscriere din România.