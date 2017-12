Peste 35.000 de mii de oameni l-au urmărit pe Ștefan cel Mare triumfând în cetatea Mamaia

23:59:32 / 03 August 2014

Oda eterna

"Peste 35.000 oameni au asistat uluiti" ... ma mir ca in articolul asta sunt doar oameni, nu turisti ... unde erau oamenii astia? se plimbau in Mamaia si a trecut carul alegoric pe langa ei? sa nu spuneti ca v-au incaput 35.000 de persoane in piateta Cazino, ocupata pe jumatate de scena? va place sa va umflati in pene, nu stiu pe cine mai prostiti insa .. ca era lume in Mamaia, sambata seara, este adevarat ... dar ca toti aia 35.000 au venit sa fie uluiti de circul deloc ieftin si facut si din banii nostri, este o minciuna sfruntata marca Telegraf