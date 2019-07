Peste 40 de show-uri live în 12 seri de muzică, în Piața Ovidiu

Primăria Municipiului Constanța anunță că „transformă Piața Ovidiu în cel mai fierbinte loc de pe litoralul românesc“, pentru că, timp de patru weekenduri, începând cu 26 iulie, Piața Ovidiu va găzdui ceea ce organizatorii numesc „cele mai tari concerte de la malul mării“. ONE! înseamnă 12 seri cu peste 40 de show-uri live și muzică pentru toate gusturile.

Fiecare vineri din cele 4 weekenduri ONE! se va desfășura sub genericul Magic Sunsets, iar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă sub acest generic sunt Ștefan Bănică, Loredana, Proconsul și Horia Brenciu.

Zilele de sâmbătă vor sta sub semnul Kiss Energy. Smiley, Carla’s Dreams, Delia sau Irina Rimes sunt câțiva dintre cei care vor urca pe scena din Piața Ovidiu.

Duminicile vor deveni Rock Nights și vor fi rezervate pentru Celelalte Cuvinte, Phoenix, Holograf sau Cristi Minculescu, între alții. Artiștii vor fi prezentați de DJ-ii posturilor de radio Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

Accesul la concerte este gratuit!

Mai multe despre ONE! Festival, programul pentru fiecare weekend și informații despre artiștii preferați se găsesc la adresa www.onefestival.ro.