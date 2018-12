Peste 400 de elevi au participat la Constanța Schools Battle 3x3

Competiția școlară de baschet Constanța Schools Battle 3x3 a reprezentat o premieră în România și s-a disputat pe parcursul a mai multor etape săptămânale, cu fazele finale găzduite în cadrul turneului de la City Park Mall, desfășurat în weekend. Peste 400 de elevi au fost înscriși la acest campionat organizat de către Asociația Județeană de Baschet Constanța și Sport Arena Streetball, evenimentul fiind susținut de Inspectoratul Școlar Județean Constanța și finanțat de Primăria Constanța, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.

Constanța Schools Battle 3x3 și-a desemnat câștigătorii în cadrul Constanta Streetplay - Winter edition, de la City Park Mall, acolo unde audiența a fost maximă.

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a furnizat dubla campionilor în întrecerea liceenilor. La feminin, LPS Dragonflys (Teodora Armanu, Cojocaru Elena Ștefania, Anamaria Dinu și Hasan End) a învins în finală echipa Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” (Ana Maria Fulop, Buciu Cătălina, Lorena Barbeș și Ema Popescu). La masculin, LPS Eagles (Matei Sebastian, Mihnea Nicodin, Ștefan Gribinic și Valentin Dinu) au înscris coșul victoriei la ultimul atac al meciului cu Traian's Finest (Alexandru Unitu, Andrei Bercea, Dervis Cerchez și Iutu Antonio).

Tot o dublă s-a consemnat și în întrecerea gimnazială, Şcoala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” fiind învingătoare. La feminin, The Power of 29 (Miță Daria, Andrea Vâjâilă, Ioana Dragomir și Sofia Tudose) s-a impus în finala cu 4 Fun Can (Sara Cătălui, Luiza Dascălu, Oana Gheorghiu și Irina Macovei) / Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, iar la masculin, 29 Warriors (Alexandru Manu, Eduard Danielescu, Agapie Alexandru și Timur Mambat) a trecut de Călinescu Defenders (Daniel Dămășaru, Șerban Nopcea, Luca Bădoiu, Sergiu Ercuță) / Școala Gimnazială a Liceului Teoretic „George Călinescu”.