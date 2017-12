Cei trei finalişti ai competiţiei "Music Thirst Studio 2006" - DJ Livio&Roby, N-EatGroove şi DJ Angel&Anna au mixat, sîmbătă seară, în clubul constănţean "Motor", realizînd un show incendiar. Invitatul special al acestui eveniment unic a fost DJ Eduardo Rossell, cîştigătorul "Music Thirst 2005" din America de Sud. “Am auzit lucruri extraordinare despre atmosfera din cluburile din România de la prietenii mei DJ-i, care au mixat aici. A fost o experienţă extraordinară pentru mine să mixez la Constanţa, în cadrul acestei competiţii. Publicul a fost absolut minunat, iar cei trei DJ-i aflaţi în competiţie mi-au plăcut foarte mult. Sper să revin cît de curînd în România", a mărturisit Eduardo.

Clubul a devenit neîncăpător, aprox. 400 de iubitori ai muzicii de club, mixate live, fiind alături de cei trei concurenţi, extrem de încîntaţi de evoluţia invitatului special, DJ Eduardo Rossell, care a “incendiat“ atmosfera din club. Fanii muzicii electronice prezenţi la evenimentul "Music Thirst Studio" din clubul "Motor" au avut ocazia să voteze electronic DJ-ul preferat, marele premiu constînd într-o excursie la Londra, alături de cîştigătorul competiţiei. Numele cîştigătorului excursei la Londra va fi postat pe site-ul www.heinekenmusic.ro, după validarea cîştigătorului în urma tragerii la sorţi.

Finaliştii competiţiei - DJ Livio&Roby, "N-EatGroove" şi DJ Angel&Anna concurează pentru o sesiune de producţie alături de “Groove Armada“, la Londra şi Barcelona

Competiţia "Music Thirst Studio" a debutat pe 25 august şi a avut un succces extraordinar în rîndul Dj-ilor cu abilităţi de producător din România. Din cei 40 de DJ-i înscrişi în program, 10 demo-uri au fost selectate de către juriul de specialişti români şi trimise spre jurizare membrilor grupului britanic "Groove Armada", Andy Cato şi Tom Findlay, care au selectat cei trei finalişti ai competiţiei. În club s-a dansat pînă dimineaţă, după prestaţia celor trei concurenţi, DJ Eduardo Rosell antrenînd atmosfera cu ritmuri antrenante de house.

Cei trei finalişti ai competiţiei selecţionaţi de "Groove Armada", DJ Livio&Roby, "N-EatGroove" şi DJ Angel&Anna concurează pentru o sesiune de producţie alături de idolii celor mai mulţi dintre DJ-ii din întreaga lume, grupul Groove Armada, care va avea loc în studiouri faimoase din Londra şi Barcelona, precum şi un set Pioneer CDJ 1000. Mai mult, cîştigătorul din acest an va evolua alături de "Groove Armada", "Soulwax" şi "2Many DJs" în cadrul evenimentului "Music Thirst Studio" organizat pe 11 noiembrie, la Bucureşti. "Acest concurs este o rampă de lansare, o oportunitate de a evolua. Ne place muzica house, ne-am apucat şi de producţie în urmă cu cîţiva ani, fiind în acest domeniu de foarte mult timp. Ne place foarte mult muzica house. În plus, această competiţie este o oportunitate să te afişezi ca artist, ca producător, ca DJ, România avea nevoie de o competiţie de acest gen", a mărturisit Dj Roby, una dintre jumătăţile "DJ Livio&Roby". La rîndul său, "N-EatGroove" s-a declarat încîntat de public, dar şi de competiţie: "Mi-ar plăcea să revin aici, aş face-o cu cea mai mare plăcere. Este un public absolut minunat, care poate fi format şi în multe alte direcţii muzicale. Mi-ar plăcea să cîştig, dar acest lucru depinde de public, acesta hotărăşte, noi am venit aici pentru public şi pentru oamenii care ne ascultă". Constanţa a fost primul oraş care a găzduit finaliştii competiţiei, care şi-au demonstrat abilităţile de DJ în cadrul unui evenimentului "Music Thirst Studio". Acest program a fost iniţiat în anul 2002, iar în timp, a devenit o competiţie de referinţă pe scena muzicii urbane internaţionale.