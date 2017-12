Peste 4000 de dosare înregistrate la Curtea de Apel Constanţa

În urmã cu cîteva zile, Ministerul Justiţiei a remis publicitãţii un comunicat potrivit cãruia în ultimul an şi jumãtate numãrul dosarelor aflate pe rolul Curţilor de Apel din întreaga ţarã a scãzut extrem de mult, în timp ce judecãtoriile şi tribunalele au fost sufocate de dosare. Într-adevãr, acest fenomen a survenit ca urmare a legislaţiei apãrute în ultima perioadã, norme din 2005 precum şi Legea 356/2006 care au adus modificãri în ceea ce priveşte competenţa instanţelor în soluţionarea unor cauze. La Constanţa s-a înregistrat un aspect inedit faţã de restul ţãrii, în sensul cã la Curtea de Apel numãrul dosarelor nu a scãzut, ci, din contrã, a crescut foarte mult. Astfel, în prima jumãtate a acestui an la aceastã instanţã au fost înregistrate 4435 de dosare civile, comerciale şi penale, cu aproape o mie mai mult faţã de aceeaşi perioadã a anului trecut. Potrivit purtãtorului de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, judecãtor Zoiţa Frangu, dintre dosarele venite anul acesta, jumãtate sînt speţe comerciale, 1070 civile, iar 1095 penale. Se înregistreazã o creştere alarmantã la dosarele din penal întrucît anul trecut cifra totalã, pe 12 luni a fost de 1695, "record" care cu siguranţã va fi depãşit în scurt timp. Cele peste 4000 de dosare din prima jumãtate a acestui an au cãzut în sarcina celor 30 de judecãtori ai Curţii de Apel.