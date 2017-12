Peste 40.000 de turişti la malul mării de 1 Mai

PESTE 40.000 DE TURIŞTI Cu o lună înainte de deschiderea oficială a sezonului estival, hotelierii de pe litoral au intrat în febra pregătirilor. Îşi renovează unităţile de cazare, îşi amenajează spaţiile verzi şi pregătesc oferte atractive pentru turişti. „Din păcate, nu avem aşteptări foarte mari în minivacanţa de Paşte, întrucât turiştii aleg să-şi petreacă sărbătorile în zonele cu tradiţie, cum ar fi Bucovina. În schimb, de 1 Mai, litoralul este în topul preferinţelor românilor. Ca în fiecare an, cel mai mare număr de turişti este estimat să ajungă în staţiunea Mamaia. Dacă vremea va fi frumoasă, ne aşteptăm ca de 1 Mai să sosească pe litoral peste 40.000 de turişti”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării (ALDD), Corina Martin.

Între timp, în staţiunea Mamaia se va lucra intens, de astăzi, la montarea celor trei pasarele care vor avea rolul de a fluidiza traficul rutier în trei zone importante din staţiune: Satul de Vacanţă, Cazino şi hotel Rex. Sunt trei puncte în care, în perioadele de vârf ale sezonului estival, se formau cozi interminabile de maşini la trecerile de pietoni, mai ales la semaforul de la Satul de Vacanţă.

OFERTE SPECIALE Patronatele hoteliere şi agenţiile de turism au pregătit deja pachete speciale atât pentru Paşte, cât şi pentru 1 Mai, tarifele practicate fiind aproximativ la fel ca cele de anul trecut. Potrivit ALDD, pentru minivacanţa de Paşte, în staţiunea Mamaia un turist trebuie să plătească 50 de lei pe noapte, fără mic dejun, la un hotel de două stele, 88 de lei la o unitate de două stele - cu mic dejun inclus şi pentru minimum două nopţi, cel mai mare preţ (448 de lei pe noapte) fiind la un hotel de patru stele, cu mic dejun, prânz, cină, gustări, acces SPA, precum şi excursii la cetăţile Enisala şi Histria, dar şi divertisment şi animaţie pentru copii. În staţiunile din sudul litoralului, la un hotel de trei stele turistul trebuie să achite 88 de lei pe noapte, cu mic dejun şi minimum trei nopţi de cazare, şi 230 de lei pe noapte la un hotel de cinci stele - minimum trei nopţi de cazare. Oferta include prânz tradiţional de Paşte, seară cu foc de tabără, berbecuţ la proţap şi degustare de vinuri.

MULTE EVENIMENTE Potrivit afirmaţiilor Corinei Martin, deşi programul nu este definitivat, pe litoralul românesc turiştii vor avea parte de multă distraţie. „Vom avea o deschidere a sezonului estival în forţă. Având experienţa anilor trecuţi, considerăm că organizarea evenimentelor în această perioadă va atrage prima serie importantă de turişti pentru anul acesta”, a spus Martin.

În plus, va avea loc o impresionantă paradă de maşini off-road, maşini de epocă, motoare de mare putere, dar şi de maşini de raliu, paradă care va porni din sudul litoralului şi se va opri în staţiunea Mamaia. Pe traseu vor ieşi şi autobuzele supraetajate. În premieră, în acest an, Asociaţia Litoral - Delta Dunării, în colaborare cu primăriile din Constanţa şi cele din sudul litoralului, va derula o serie de manifestări, simultan, pe plajele din Mamaia, Năvodari, Eforie, Neptun şi Costineşti. Vor fi lansate lampioane în aceste staţiuni şi vor avea loc show-uri de lasere. Şi în acest an, turiştii vor putea urmări slujba de înviere pe plajă. Potrivit Corinei Martin, Arhiepiscopia Tomisu¬¬lui intenţionează să organizeze slujba de Paşte pe plaja din staţiunea Mamaia.