Peste 5 milioane de puieţi de salcâm din pepiniera de la Plopeni!

Judeţul Constanţa a părăsit ultima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte gradul de împădurire datorită implicării Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care a realizat că fenomenul de deşertificare putea transforma judeţul în deşertul României. Aşa au apărut programele de împădurire a terenurilor degradate şi de refacere sau înfiinţare a perdelelor de protecţie a culturilor. Mai mult decât atât, în baza unor studii, conducerea CJC a decis că este nevoie de un nou program care să îl completeze pe cel privind împăduririle şi vorbim aici despre crearea perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene. În 2009, când au fost demarate aceste programe, CJC a fost nevoit să cumpere puieţii de salcâm de la pepiniere din Galaţi sau Ialomiţa. Pentru că zonele ce puteau deveni păduri erau destul de mari, conducerea CJC s-a gândit că este mult mai profitabil, pe termen lung, să facă investiţii în propriile pepiniere decât să cumpere, an de an, puieţii de salcâm. Aşa au apărut cele două pepiniere de la Plopeni şi Medgidia, acolo de unde CJC a scos, în acest an, 10 milioane de puieţi de salcâm. Echipele CJC s-au deplasat ieri la Plopeni pentru a vedea cum s-a dezvoltat zona în urma investiţiei CJC. ”Aici a fost o pajişte comunală care, pe timpul verii, putea fi folosită aprox 45 de zile, iar în restul anului era, de fapt, o mlaştină care nu se putea folosi. Din 2009, aici s-au început lucrările de amenajare pentru pepiniera Plopeni. S-a făcut ceea ce nu a făcut nimeni de 20 de ani. Am desecat mlaştina şi am făcut plantaţia pentru proiectele de împădurire ale CJC”, a declarat directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că, până în prezent, din pepiniera de la Plopeni s-au scos peste 5 milioane de puieţi care au fost deja plantaţi în diferite zone din judeţ.