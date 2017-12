Peste 500 de programe de licenţă în străinătate

Peste 500 de programe de licenţă şi aproximativ 300 de master vor fi oferite la sfârşitul acestei săptămâni în Bucureşti de universităţile din străinătate care vor participa la ediţia de toamnă a Romanian International University Fair (RIUF), au anunţat organizatorii. La târg vor participa peste 60 de expozanţi din 16 ţări din Europa, America şi Asia, care îşi vor prezenta ofertele educaţionale şi vor răspunde întrebărilor despre studiul în străinătate. Astfel, la târg vor fi prezente universităţi din Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Suedia, Grecia, SUA, Germania şi Franţa. Potrivit organizatorilor, printre expozanţi se numără şi câteva dintre primele 30 de universităţi din lume. Este vorba despre Harvard, University of Oxford, Imperial College London, King’s College London sau Hong Kong University of Science and Technology. În plus, vizitatorii vor avea acces la peste 500 de burse oferite de universităţile şi instituţiile de învăţământ prezente la târg. Târgul va avea loc în zilele de 20 şi 21 octombrie în Bucureşti. Sâmbătă, târgul va putea fi vizitat între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, de la 10.00 la 17.00. (A.J.)