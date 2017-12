Peste 500 de voluntari americani și români au curățat plaja Mamaia

Stațiunea Mamaia a fost în această vară plină până la refuz de turiști din întreaga țară, care s-au distrat și s-au bucurat de nisipul fin, razele puternice ale soarelui și apa curată a mării. În urma lor au rămas însă o mulțime de gunoaie și deșeuri care strică aspectul plajei. Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la importanța protejării mediului marin, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România alături de Liga Navală a Statelor Unite - Consiliul din România și SC RAJA SA au organizat sâmbătă o acțiune de curățare a plajei din stațiunea Mamaia. Evenimentul a fost pregătit cu ocazia Zilei Internaționale de Curățare a Plajelor, marcată anual pe 19 septembrie, anul acesta aniversându-se 30 de ani de la lansarea primei inițiative internaționale de curățare a plajelor. La acțiunea care s-a desfășurat pe plaja dintre Cazino și Rex au participat peste 500 de voluntari, dar și adjunctul ambasadorului SUA în România, Dean Thompson. Acesta s-a alăturat voluntarilor și a adunat, împreună cu aceștia, gunoaiele lăsate în urmă de turiști. ”Am avut o zi grozavă! Au fost prezenți voluntari, localnici din Constanța, elevi de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, am avut voluntari de la US Marine Corps, US Army, US Navy (Armata și Marina americană - n.r.), au fost prezenți și militari români, jandarmi, polițiști! Sute de oameni au ieșit și au curățat plaja, semnalând o problemă internațională importantă - ce trebuie să facem ca să păstrăm și protejăm oceanele și viața marină și a zonelor costiere”, a declarat adjunctul misiunii SUA la București, Dean Thompson. La rândul său, prezent la acțiune, primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a spus că inițiativa Ambasadei SUA poate fi considerată momentul de start al campaniei ”Curățăm Constanța Noastră”. ”Am venit în calitate de voluntar, am răspuns invitației Ligii Navale a Statelor Unite și a Ambasadei SUA, pentru că toate aceste acțiuni pe care le organizează vin să dea un exemplu, prin puterea personală, dar și prin implicarea societății civile, a elevilor și a valorilor constănțene, alături de compania RAJA. Mă bucur că nu am găsit atât de multe gunoaie, ceea ce arată că, de la an la an, există o preocupare în ceea ce privește respectul față de natură”, a declarat primarul Decebal Făgădău. Voluntarii au colectat deșeurile selectiv, iar la final s-a adunat un munte de gunoaie - aproximativ 700 de saci de deșeuri menajere, PET-uri, cutii de aluminiu, ambalaje, sticle și alte tipuri de gunoi.

DOLARI AMERICANI CHELTUIȚI UTIL Spre seară, americanii au mers la sediul RAJA din localitatea Murfatlar, pentru a vedea cum au fost cheltuiți cei 2 milioane de dolari pe care Agenția de Dezvoltare și Comerț din cadrul Ambasadei SUA și compania Motorola i-au investit pentru implementarea unui proiect SCADA, unic în România. ”Este plăcut să vezi că dolarii americani au fost cheltuiți util. Astfel de proiecte ne arată că românii și americanii lucrează alături construind parteneriate pentru a transforma țara într-un loc mai bun”, a declarat locotenentul Grant Pehler, pușcaș marin la Corpul de Infanterie Marină a SUA. Directorul general adjunct al SC RAJA SA, Aurel Presură, a explicat că proiectul constă în implementarea unui sistem de monitorizare online a rețelei de distribuție apă în 32 de localități din sudul județului Constanța. În acest fel se reduc consumul de apă cu 30%, consumul de energie electrică cu 25% și, în cazul unor avarii, se poate interveni prompt pentru reparații. RAJA dorește să obțină finanțare pentru extinderea proiectului în 155 de localități.